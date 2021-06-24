Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/chizhov-1738451130.html
Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии
Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии - РИА Новости, 24.06.2021
Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии
Мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии коронавируса, сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:55
2021-06-24T15:55
распространение коронавируса
россия
владимир чижов
здоровье - общество
брюссель
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735689417_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_b685b68c9973f3a22148656dfddd2d5b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии коронавируса, сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая по видеосвязи на Московской конференции по международной безопасности."Человечество упустило исторический шанс на подлинное сплочение и объединение усилий для противостояния общему врагу, лишенному идеологических или политических предпочтений и ударившему по всем континентам", - отметил он.Постпред в Брюсселе напомнил, в частности, как разобщенно действовали страны ЕС в первые месяцы пандемии."Тогда все свелось к судорожным мерам на национальном уровне, не скоординированному закрытию границ, проявлениям эгоизма и конфликтам внутри так называемого Западного мира", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/ukhan-1738431933.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735689417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f5e191fd1f5c34eb94977748e9519ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир чижов, здоровье - общество, брюссель, евросоюз, в мире
Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии
15:55 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Чижов заявил, что мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии коронавируса, сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая по видеосвязи на Московской конференции по международной безопасности.
"Человечество упустило исторический шанс на подлинное сплочение и объединение усилий для противостояния общему врагу, лишенному идеологических или политических предпочтений и ударившему по всем континентам", - отметил он.
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:31В мире
США удалили образцы коронавируса из Уханя по просьбе ученого
Постпред в Брюсселе напомнил, в частности, как разобщенно действовали страны ЕС в первые месяцы пандемии.
"Тогда все свелось к судорожным мерам на национальном уровне, не скоординированному закрытию границ, проявлениям эгоизма и конфликтам внутри так называемого Западного мира", - сказал он.
 
Распространение коронавирусаРоссияВладимир ЧижовЗдоровье - ОбществоБрюссельЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния