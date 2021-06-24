https://ria.ru/20210624/chizhov-1738451130.html

Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии

Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии - РИА Новости, 24.06.2021

Чижов: мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии

Мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии коронавируса, сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая по... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:55

2021-06-24T15:55

2021-06-24T15:55

распространение коронавируса

россия

владимир чижов

здоровье - общество

брюссель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Мир упустил шанс на подлинное сплочение перед лицом пандемии коронавируса, сказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая по видеосвязи на Московской конференции по международной безопасности."Человечество упустило исторический шанс на подлинное сплочение и объединение усилий для противостояния общему врагу, лишенному идеологических или политических предпочтений и ударившему по всем континентам", - отметил он.Постпред в Брюсселе напомнил, в частности, как разобщенно действовали страны ЕС в первые месяцы пандемии."Тогда все свелось к судорожным мерам на национальном уровне, не скоординированному закрытию границ, проявлениям эгоизма и конфликтам внутри так называемого Западного мира", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/ukhan-1738431933.html

россия

брюссель

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россия, владимир чижов, здоровье - общество, брюссель, евросоюз, в мире