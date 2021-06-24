https://ria.ru/20210624/chechnya-1738407749.html

В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне

В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне - РИА Новости, 24.06.2021

В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля в вопросе соблюдения прав человека главное, чтобы соблюдался закон. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:56

2021-06-24T12:56

2021-06-24T12:56

чеченская республика (чечня)

администрация президента россии

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля в вопросе соблюдения прав человека главное, чтобы соблюдался закон."Эти вопросы нужно задавать правозащитникам, есть у нас совет по правам человека при президенте, вот туда, наверное, эти вопросы нужно адресовать. Для Кремля, конечно, главное, чтобы соблюдался закон и чтобы все, что происходит в Республике, соответствовало закону Российской Федерации", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают уровень состояния дел по защите прав человека в Чечне.

https://ria.ru/20210624/kadyrov-1738402567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), администрация президента россии, дмитрий песков, общество