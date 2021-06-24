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В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне
В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля в вопросе соблюдения прав человека главное, чтобы соблюдался закон. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:56
2021-06-24T12:56
чеченская республика (чечня)
администрация президента россии
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля в вопросе соблюдения прав человека главное, чтобы соблюдался закон."Эти вопросы нужно задавать правозащитникам, есть у нас совет по правам человека при президенте, вот туда, наверное, эти вопросы нужно адресовать. Для Кремля, конечно, главное, чтобы соблюдался закон и чтобы все, что происходит в Республике, соответствовало закону Российской Федерации", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают уровень состояния дел по защите прав человека в Чечне.
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чеченская республика (чечня), администрация президента россии, дмитрий песков, общество
В Кремле ответили на вопрос о соблюдении прав человека в Чечне
12:56 24.06.2021
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Грозный
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Светлана Баева

В Кремле заявили, что в вопросе соблюдения прав человека главное, чтобы соблюдался закон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля в вопросе соблюдения прав человека главное, чтобы соблюдался закон.
"Эти вопросы нужно задавать правозащитникам, есть у нас совет по правам человека при президенте, вот туда, наверное, эти вопросы нужно адресовать. Для Кремля, конечно, главное, чтобы соблюдался закон и чтобы все, что происходит в Республике, соответствовало закону Российской Федерации", - заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают уровень состояния дел по защите прав человека в Чечне.
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Чеченская республика (Чечня)Администрация президента РоссииДмитрий ПесковОбщество
 
 
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