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Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма
Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма - РИА Новости, 24.06.2021
Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали действия Королевского военно-морского флота Великобритании после ситуации с эсминцем в Черном море, которая РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:34
2021-06-24T16:02
су-24м
черное море
министерство обороны великобритании
дмитрий песков
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали действия Королевского военно-морского флота Великобритании после ситуации с эсминцем в Черном море, которая произошла накануне.В среду Минобороны России сообщило, что судно Defender нарушило границу страны и углубилось на три километра в воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент "сознательной и подготовленной провокацией".Комментаторы Daily Mail также выразили мнение, что произошедшее с Defender было спланировано заранее."Это не случайность. Как бывший офицер навигации я могу понять торговое судно, забредшее в территориальные воды, но для современного военного судна, оснащенного сложными навигационными системами, это непростительно", — написал пользователь под ником Money-Liberty."На борту Defender в момент инцидента находились журналисты и телевизионная съемочная группа, готовые снимать репортаж с места событий. Эта глупая провокация была спланирована и организована", — согласился Muntjac.Многие читатели негативно оценили действия британских моряков."А что наши корабли делали в Черном море?" — задал вопрос один из юзеров."А может, просто не заходить в российские воды, и ничего плохого не произойдет? Зачем мы провоцируем Москву?" — подчеркнул еще один комментатор.Министерство обороны Великобритании ранее заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
https://ria.ru/20210624/esminets-1738365351.html
https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html
https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html
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су-24м, черное море, министерство обороны великобритании, дмитрий песков, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, в мире
Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма
15:34 24.06.2021 (обновлено: 16:02 24.06.2021)
 
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise GeorgeЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise George

Читателей газеты Daily Mail возмутил инцидент с эсминцем Defender в российских водах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали действия Королевского военно-морского флота Великобритании после ситуации с эсминцем в Черном море, которая произошла накануне.
В среду Минобороны России сообщило, что судно Defender нарушило границу страны и углубилось на три километра в воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент "сознательной и подготовленной провокацией".
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Комментаторы Daily Mail также выразили мнение, что произошедшее с Defender было спланировано заранее.
"Это не случайность. Как бывший офицер навигации я могу понять торговое судно, забредшее в территориальные воды, но для современного военного судна, оснащенного сложными навигационными системами, это непростительно", — написал пользователь под ником Money-Liberty.
"На борту Defender в момент инцидента находились журналисты и телевизионная съемочная группа, готовые снимать репортаж с места событий. Эта глупая провокация была спланирована и организована", — согласился Muntjac.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Многие читатели негативно оценили действия британских моряков.
"А что наши корабли делали в Черном море?" — задал вопрос один из юзеров.
"А может, просто не заходить в российские воды, и ничего плохого не произойдет? Зачем мы провоцируем Москву?" — подчеркнул еще один комментатор.
"Очевидно, что мы втянуты в игру в кошки-мышки с Россией, но только зачем мы толкаем "русского медведя", — заключил MrCole.
Министерство обороны Великобритании ранее заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
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Су-24МЧерное мореМинистерство обороны ВеликобританииДмитрий ПесковИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВеликобританияВ мире
 
 
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