Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма
15:34 24.06.2021 (обновлено: 16:02 24.06.2021)
Читателей газеты Daily Mail возмутил инцидент с эсминцем Defender в российских водах
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали действия Королевского военно-морского флота Великобритании после ситуации с эсминцем в Черном море, которая произошла накануне.
В среду Минобороны России сообщило, что судно Defender нарушило границу страны и углубилось на три километра в воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент "сознательной и подготовленной провокацией".
Комментаторы Daily Mail также выразили мнение, что произошедшее с Defender было спланировано заранее.
"Это не случайность. Как бывший офицер навигации я могу понять торговое судно, забредшее в территориальные воды, но для современного военного судна, оснащенного сложными навигационными системами, это непростительно", — написал пользователь под ником Money-Liberty.
"На борту Defender в момент инцидента находились журналисты и телевизионная съемочная группа, готовые снимать репортаж с места событий. Эта глупая провокация была спланирована и организована", — согласился Muntjac.
Многие читатели негативно оценили действия британских моряков.
"А что наши корабли делали в Черном море?" — задал вопрос один из юзеров.
"А может, просто не заходить в российские воды, и ничего плохого не произойдет? Зачем мы провоцируем Москву?" — подчеркнул еще один комментатор.
"Очевидно, что мы втянуты в игру в кошки-мышки с Россией, но только зачем мы толкаем "русского медведя", — заключил MrCole.
Министерство обороны Великобритании ранее заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".