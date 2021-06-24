https://ria.ru/20210624/britantsy-1738444400.html

Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма

Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма - РИА Новости, 24.06.2021

Что наши корабли делали в Черном море? Британцы оценили инцидент у Крыма

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали действия Королевского военно-морского флота Великобритании после ситуации с эсминцем в Черном море, которая РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:34

2021-06-24T15:34

2021-06-24T16:02

су-24м

черное море

министерство обороны великобритании

дмитрий песков

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали действия Королевского военно-морского флота Великобритании после ситуации с эсминцем в Черном море, которая произошла накануне.В среду Минобороны России сообщило, что судно Defender нарушило границу страны и углубилось на три километра в воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент "сознательной и подготовленной провокацией".Комментаторы Daily Mail также выразили мнение, что произошедшее с Defender было спланировано заранее."Это не случайность. Как бывший офицер навигации я могу понять торговое судно, забредшее в территориальные воды, но для современного военного судна, оснащенного сложными навигационными системами, это непростительно", — написал пользователь под ником Money-Liberty."На борту Defender в момент инцидента находились журналисты и телевизионная съемочная группа, готовые снимать репортаж с места событий. Эта глупая провокация была спланирована и организована", — согласился Muntjac.Многие читатели негативно оценили действия британских моряков."А что наши корабли делали в Черном море?" — задал вопрос один из юзеров."А может, просто не заходить в российские воды, и ничего плохого не произойдет? Зачем мы провоцируем Москву?" — подчеркнул еще один комментатор.Министерство обороны Великобритании ранее заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

https://ria.ru/20210624/esminets-1738365351.html

https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html

https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

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су-24м, черное море, министерство обороны великобритании, дмитрий песков, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, великобритания, в мире