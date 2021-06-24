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Министр обороны Боливии заявил об интересе к военной кооперации с Россией
Министр обороны Боливии заявил об интересе к военной кооперации с Россией - РИА Новости, 24.06.2021
Министр обороны Боливии заявил об интересе к военной кооперации с Россией
Боливия заинтересована в углублении отношений с Россией и построении кооперации в военной сфере, сообщил РИА Новости министр обороны латиноамериканской страны... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:54
2021-06-24T18:54
россия
боливия
общество
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Боливия заинтересована в углублении отношений с Россией и построении кооперации в военной сфере, сообщил РИА Новости министр обороны латиноамериканской страны Эдмундо Новильо Агилар."Наше видение связано с углублением отношений с Россией с целью создания военной кооперации, которая могла бы усилить и укрепить наши Вооруженные силы, задача которых – защищать население во всех сферах, таких как борьба с наркотрафиком, контрабандой, изменение климата, контроль за воздушным пространством", - сказал он.Министр находится с визитом в Москве, где проходит конференция по международной безопасности.Новильо Агилар сообщил, что сегодня вечером он отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с рядом компаний.
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россия, боливия, общество
Министр обороны Боливии заявил об интересе к военной кооперации с Россией
18:54 24.06.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Министр обороны Боливии заявил о заинтересованности в военной кооперации с Россией

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Боливия заинтересована в углублении отношений с Россией и построении кооперации в военной сфере, сообщил РИА Новости министр обороны латиноамериканской страны Эдмундо Новильо Агилар.
"Наше видение связано с углублением отношений с Россией с целью создания военной кооперации, которая могла бы усилить и укрепить наши Вооруженные силы, задача которых – защищать население во всех сферах, таких как борьба с наркотрафиком, контрабандой, изменение климата, контроль за воздушным пространством", - сказал он.
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Министр находится с визитом в Москве, где проходит конференция по международной безопасности.
Новильо Агилар сообщил, что сегодня вечером он отправится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с рядом компаний.
 
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