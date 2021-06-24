https://ria.ru/20210624/boeing-1738493955.html

В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления

В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления - РИА Новости, 24.06.2021

В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления

Пассажирский самолет Boeing-739, выполнявший полет из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за срабатывания... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:08

2021-06-24T19:08

2021-06-24T19:08

россия

толмачево (аэропорт)

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

сочи

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-739, выполнявший полет из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за срабатывания датчика задымления, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Произошло срабатывания датчика задымления в багажном отсеке. Судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Посадка произошла около 16.00 (12.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.По его словам, после приземления выяснилось, что никакого возгорания на борту не было."Пассажиры в ближайшее время вылетят в пункт назначения, за ними был направлен резервный борт", - сообщил представитель прокуратуры.На борту воздушного судна находилось 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.Следователи Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовали проверку."При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет", - добавили в СК.

https://ria.ru/20210222/boeing-777-1598539766.html

https://ria.ru/20210619/samolet-1737734223.html

россия

новосибирск

сочи

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россия, толмачево (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, сочи, происшествия