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В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления
В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления - РИА Новости, 24.06.2021
В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления
Пассажирский самолет Boeing-739, выполнявший полет из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за срабатывания... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:08
2021-06-24T19:08
россия
толмачево (аэропорт)
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
сочи
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-739, выполнявший полет из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за срабатывания датчика задымления, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры."Произошло срабатывания датчика задымления в багажном отсеке. Судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Посадка произошла около 16.00 (12.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.По его словам, после приземления выяснилось, что никакого возгорания на борту не было."Пассажиры в ближайшее время вылетят в пункт назначения, за ними был направлен резервный борт", - сообщил представитель прокуратуры.На борту воздушного судна находилось 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.Следователи Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовали проверку."При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет", - добавили в СК.
https://ria.ru/20210222/boeing-777-1598539766.html
https://ria.ru/20210619/samolet-1737734223.html
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россия, толмачево (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, сочи, происшествия
В Новосибирске экстренно сел Boeing из-за срабатывания датчика задымления
19:08 24.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

В Новосибирске сел Boeing-739 из-за срабатывания датчика задымления

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing-739, выполнявший полет из Красноярска в Сочи, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево" из-за срабатывания датчика задымления, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Произошло срабатывания датчика задымления в багажном отсеке. Судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска. Посадка произошла около 16.00 (12.00 мск)", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, после приземления выяснилось, что никакого возгорания на борту не было.
"Пассажиры в ближайшее время вылетят в пункт назначения, за ними был направлен резервный борт", - сообщил представитель прокуратуры.
На борту воздушного судна находилось 178 пассажиров, из них 39 детей и семь членов экипажа.
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Следователи Новосибирского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России для установления всех обстоятельств произошедшего организовали проверку.
"При обследовании воздушного судна очагов возгорания не обнаружено, самолет каких-либо повреждений не имеет, пострадавших нет", - добавили в СК.
 
РоссияТолмачево (аэропорт)Западно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскСочиПроисшествия
 
 
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