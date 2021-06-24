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Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях
Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях - РИА Новости, 24.06.2021
Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях
Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на местах возведения дамб в Благовещенске и посетил пункт временного размещения (ПВР) в школе села Чигири,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:16
2021-06-24T13:16
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий трутнев
амурская область
октябрьский
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на местах возведения дамб в Благовещенске и посетил пункт временного размещения (ПВР) в школе села Чигири, здесь находятся 17 эвакуированных из зоны паводка, сообщает правительство региона.Водоналивная дамба длиной 100 метров установлена в районе улицы Первомайская, 1 для защиты от поднимающейся реки Зея, такая же дамба устанавливается в районе парка на Первомайской.Длина дамбы в районе Амурской, 1 – около 310 метров, а высота – порядка 220-230 сантиметров. Здесь, по данным властей, работает техника, специалисты МЧС, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Водоналивная дамба также функционирует в районе Октябрьской, 1. Дамбу длиной 250 метров установлена в районе Амурского водозабора, защитное сооружение отсыпано вблизи завода "Амурский металлист", а также в селе Белогорье на путепроводе и в районе озера Утесного."Губернатор выслушал доклад о темпах работ и прогнозах по подъему уровня воды, поинтересовался, хватает ли сил и средств на каждом участке и пообещал выделить дополнительные силы, если это необходимо", - сообщает правительство Приамурья.Орлов посетил пункт временного размещения, развернутый в школе села Чигири, рассчитанный на 100 человек. Сейчас здесь находятся 17 эвакуированных из сел Благовещенского района. Губернатор поговорил с людьми, оценил условия проживания и питания в пункте."Здесь, в Чигирях, видим, что размещение граждан организовано хорошо, они получают качественное питание. У людей нет каких-либо замечаний. Тем не менее обсудили ряд технических вопросов с руководством Благовещенского района и этого ПВР. Увы, ситуация на сегодня развивается по плохому сценарию, и все граждане, которые не верят в то, что придет вода, должны к нам прислушаться", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Приамурья.Губернатор призвал жителей сел, находящихся под угрозой затопления, переехать в пункты временного размещения или к родственникам на период прохождения пика паводка.По данным правительства Амурской области, паводок подтопил 128 жилых домов, 281 приусадебный участок, без транспортного сообщения находятся три населенных пункта, эвакуированы 318 человек.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идёт паводок из Забайкалья и КНР, гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня.
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россия
амурская область
октябрьский
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россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев, амурская область, октябрьский, зея (город), происшествия
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Амурской области Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на местах возведения дамб в Благовещенске и посетил пункт временного размещения (ПВР) в школе села Чигири, здесь находятся 17 эвакуированных из зоны паводка, сообщает правительство региона.
Водоналивная дамба длиной 100 метров установлена в районе улицы Первомайская, 1 для защиты от поднимающейся реки Зея, такая же дамба устанавливается в районе парка на Первомайской.
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Длина дамбы в районе Амурской, 1 – около 310 метров, а высота – порядка 220-230 сантиметров. Здесь, по данным властей, работает техника, специалисты МЧС, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Водоналивная дамба также функционирует в районе Октябрьской, 1. Дамбу длиной 250 метров установлена в районе Амурского водозабора, защитное сооружение отсыпано вблизи завода "Амурский металлист", а также в селе Белогорье на путепроводе и в районе озера Утесного.
"Губернатор выслушал доклад о темпах работ и прогнозах по подъему уровня воды, поинтересовался, хватает ли сил и средств на каждом участке и пообещал выделить дополнительные силы, если это необходимо", - сообщает правительство Приамурья.
Орлов посетил пункт временного размещения, развернутый в школе села Чигири, рассчитанный на 100 человек. Сейчас здесь находятся 17 эвакуированных из сел Благовещенского района. Губернатор поговорил с людьми, оценил условия проживания и питания в пункте.
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"Здесь, в Чигирях, видим, что размещение граждан организовано хорошо, они получают качественное питание. У людей нет каких-либо замечаний. Тем не менее обсудили ряд технических вопросов с руководством Благовещенского района и этого ПВР. Увы, ситуация на сегодня развивается по плохому сценарию, и все граждане, которые не верят в то, что придет вода, должны к нам прислушаться", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Приамурья.
Губернатор призвал жителей сел, находящихся под угрозой затопления, переехать в пункты временного размещения или к родственникам на период прохождения пика паводка.
По данным правительства Амурской области, паводок подтопил 128 жилых домов, 281 приусадебный участок, без транспортного сообщения находятся три населенных пункта, эвакуированы 318 человек.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идёт паводок из Забайкалья и КНР, гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня.
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