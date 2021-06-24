https://ria.ru/20210624/blagoveschensk-1738412935.html

Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях

Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях - РИА Новости, 24.06.2021

Орлов побывал на возведении дамб в Благовещенске и в ПВР в Чигирях

Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на местах возведения дамб в Благовещенске и посетил пункт временного размещения (ПВР) в школе села Чигири,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:16

2021-06-24T13:16

2021-06-24T13:16

россия

василий орлов (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юрий трутнев

амурская область

октябрьский

зея (город)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на местах возведения дамб в Благовещенске и посетил пункт временного размещения (ПВР) в школе села Чигири, здесь находятся 17 эвакуированных из зоны паводка, сообщает правительство региона.Водоналивная дамба длиной 100 метров установлена в районе улицы Первомайская, 1 для защиты от поднимающейся реки Зея, такая же дамба устанавливается в районе парка на Первомайской.Длина дамбы в районе Амурской, 1 – около 310 метров, а высота – порядка 220-230 сантиметров. Здесь, по данным властей, работает техника, специалисты МЧС, курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Водоналивная дамба также функционирует в районе Октябрьской, 1. Дамбу длиной 250 метров установлена в районе Амурского водозабора, защитное сооружение отсыпано вблизи завода "Амурский металлист", а также в селе Белогорье на путепроводе и в районе озера Утесного."Губернатор выслушал доклад о темпах работ и прогнозах по подъему уровня воды, поинтересовался, хватает ли сил и средств на каждом участке и пообещал выделить дополнительные силы, если это необходимо", - сообщает правительство Приамурья.Орлов посетил пункт временного размещения, развернутый в школе села Чигири, рассчитанный на 100 человек. Сейчас здесь находятся 17 эвакуированных из сел Благовещенского района. Губернатор поговорил с людьми, оценил условия проживания и питания в пункте."Здесь, в Чигирях, видим, что размещение граждан организовано хорошо, они получают качественное питание. У людей нет каких-либо замечаний. Тем не менее обсудили ряд технических вопросов с руководством Благовещенского района и этого ПВР. Увы, ситуация на сегодня развивается по плохому сценарию, и все граждане, которые не верят в то, что придет вода, должны к нам прислушаться", - сказал Орлов, его слова цитирует правительство Приамурья.Губернатор призвал жителей сел, находящихся под угрозой затопления, переехать в пункты временного размещения или к родственникам на период прохождения пика паводка.По данным правительства Амурской области, паводок подтопил 128 жилых домов, 281 приусадебный участок, без транспортного сообщения находятся три населенных пункта, эвакуированы 318 человек.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования. В Приамурье идёт паводок из Забайкалья и КНР, гребень паводка у Благовещенска ожидается 24-27 июня.

https://ria.ru/20210618/ogranicheniya-1737519211.html

https://ria.ru/20210609/pmef-1736262661.html

https://ria.ru/20210524/mediki-1733641014.html

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зея (город)

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россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев, амурская область, октябрьский, зея (город), происшествия