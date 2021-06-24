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Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие - РИА Новости, 24.06.2021
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:05
2021-06-24T10:14
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин."В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.
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россия, владимир путин, безопасность
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие
10:05 24.06.2021 (обновлено: 10:14 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин призвал укреплять механизмы запрета на разработку и распространение биологического оружия

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.
Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин.
"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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