https://ria.ru/20210624/biooruzhie-1738370560.html
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие - РИА Новости, 24.06.2021
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:05
2021-06-24T10:05
2021-06-24T10:14
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738283851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd54ba55421eaee84455efb121f15683.jpg
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин."В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738283851_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_c9fd74d4fe28a0b694e45b1c14145f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие
10:05 24.06.2021 (обновлено: 10:14 24.06.2021)
Путин призвал укреплять механизмы запрета на разработку и распространение биологического оружия
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.
Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин.
"В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.