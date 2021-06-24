https://ria.ru/20210624/biooruzhie-1738370560.html

Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие

Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие - РИА Новости, 24.06.2021

Путин призвал укреплять механизмы запрета на биологическое оружие

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:05

2021-06-24T10:05

2021-06-24T10:14

россия

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления механизмов, обеспечивающих запрет на разработку и распространение биологического оружия.Текст телеграммы президента по случаю открытия III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эффективное противостояние угрозам биологического характера требует тесного взаимодействия профильных государственных ведомств, научных и медицинских сообществ. Наряду с мерами по профилактике и лечению опасных инфекционных заболеваний особое значение имеет укрепление национальных и международных механизмов и режимов, обеспечивающих запрет на разработку, производство, применение и распространение биологического и токсинного оружия", - сказал Путин."В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества. Это в полной мере подтвердила пандемия коронавирусной инфекции, которая не только унесла уже почти четыре миллиона человеческих жизней, но и серьезно сказалась на социально-экономической обстановке во всех без исключения странах мира", - говорится в телеграмме.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность