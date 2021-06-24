https://ria.ru/20210624/belorussiya-1738410072.html

Белоруссия потребовала допросить бывших латышских эсэсовцев

Белоруссия потребовала допросить бывших латышских эсэсовцев - РИА Новости, 24.06.2021

Белоруссия потребовала допросить бывших латышских эсэсовцев

Белорусская Генпрокуратура направила в Латвию, Великобританию, Австралию и Канаду запросы с просьбой допросить бывших латышских эсэсовцев, сообщил в четверг... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:05

2021-06-24T13:05

2021-06-24T13:05

великобритания

латвия

канада

австралия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600511106_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_2973944296926858380aa549b157ddc3.jpg

МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Белорусская Генпрокуратура направила в Латвию, Великобританию, Австралию и Канаду запросы с просьбой допросить бывших латышских эсэсовцев, сообщил в четверг замруководителя следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.В апреле генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы войны и в послевоенный период. Швед говорил, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников."Генпрокуратура Беларуси обратилась к латвийским коллегам… Генеральная прокуратура Беларуси исходит из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме", - сказал представитель прокуратуры журналистам.Он отметил, что "аналогичные просьбы в отношении латышских палачей направлены и в другие государства". "На сегодняшний день это – Великобритания, Австралия, Канада", - подчеркнул Скурат.Скурат уточнил, что белорусская сторона просит Латвию допросить 22 бывших латышских эсэсовцев. По его словам, Минск рассчитывает на организацию допроса Великобританией, Австралией, Канадой находящихся там бывших латышских эсэсовцев, их число не уточнил.В целом представитель Генпрокуратуры рассказал, что по делу о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны допрошены около 4 тысяч свидетелей тех событий, в том числе около 3 тысяч узников, на основании опросов и изучения архивных документов установлено 84 ранее неизвестных мест уничтожения фашистами мирных граждан и мест их захоронений.По его словам, установлено, что из числа проживавших на территории Латвии лиц создавались карательные формирования - латышские легионы СС. "Являясь частью СС, объявленной международным военным трибуналом преступной организацией, эти легионы также должны рассматриваться как преступные организации", - подчеркнул Скурат.Он отметил, что "в ходе следствия по делу о геноциде установлены многочисленные факты злодеяний латышских легионов СС, которые могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности". "У военных преступлений нет сроков давности, неотвратимость ответственности должна быть обеспечена, другого подхода здесь быть не может", - констатировал представитель ГП.По его словам, в настоящее время следствие располагает сведениями о 22 бывших членах латышских легионов СС, проживающих сейчас в Латвии, "в ходе расследования предстоит выяснить роль каждого из этих легионеров в уничтожении мирных граждан на территории Беларуси".

https://ria.ru/20210623/litva-1738281347.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

великобритания

латвия

канада

австралия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, латвия, канада, австралия, белоруссия, в мире