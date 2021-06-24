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В Белгородской области утонули дедушка с внучкой

В Белгородской области утонули дедушка с внучкой - РИА Новости, 24.06.2021

В Белгородской области утонули дедушка с внучкой

Пожилой мужчина утонул в Белгородской области вместе с семилетней внучкой, которую он решил научить плавать в непредназначенном для купания месте, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:11

2021-06-24T08:11

2021-06-24T08:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

валуйский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина утонул в Белгородской области вместе с семилетней внучкой, которую он решил научить плавать в непредназначенном для купания месте, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 23 июня 63-летний мужчина с внуками 7 и 10 лет пошли на водоем вблизи села Посохово Валуйского района искупаться.Следствие отмечает, что этот водоем и его берег не являются местами для отдыха и для купания не предназначены.По факту гибели мужчины и его внучки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего на водоёме. Устанавливаются условия жизни и воспитания погибшего ребенка, проверяется надлежащее исполнение родителями достаточных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20210617/salekhard-1737348406.html

россия

белгородская область

валуйский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, валуйский район, происшествия