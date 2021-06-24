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В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
В Белгородской области утонули дедушка с внучкой - РИА Новости, 24.06.2021
В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
Пожилой мужчина утонул в Белгородской области вместе с семилетней внучкой, которую он решил научить плавать в непредназначенном для купания месте, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:11
2021-06-24T08:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
валуйский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина утонул в Белгородской области вместе с семилетней внучкой, которую он решил научить плавать в непредназначенном для купания месте, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 23 июня 63-летний мужчина с внуками 7 и 10 лет пошли на водоем вблизи села Посохово Валуйского района искупаться.Следствие отмечает, что этот водоем и его берег не являются местами для отдыха и для купания не предназначены.По факту гибели мужчины и его внучки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего на водоёме. Устанавливаются условия жизни и воспитания погибшего ребенка, проверяется надлежащее исполнение родителями достаточных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних", - сообщает следствие.
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россия
белгородская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, валуйский район, происшествия
В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:11 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожилой мужчина и его внучка утонули в Белгородской области

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина утонул в Белгородской области вместе с семилетней внучкой, которую он решил научить плавать в непредназначенном для купания месте, сообщает управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 23 июня 63-летний мужчина с внуками 7 и 10 лет пошли на водоем вблизи села Посохово Валуйского района искупаться.
"Мужчина решил научить 7-летную внучку плавать и вместе с ней зашел в воду, во время купания они не смогли выплыть. Находившиеся на берегу несовершеннолетний внук самостоятельно предпринимал попытки к спасению последних, но не смог, и позвал на помощь местных жителей, проживающих рядом с водоемом. Спасти мужчину и ребенка не удалось", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что этот водоем и его берег не являются местами для отдыха и для купания не предназначены.
По факту гибели мужчины и его внучки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего на водоёме. Устанавливаются условия жизни и воспитания погибшего ребенка, проверяется надлежащее исполнение родителями достаточных мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних", - сообщает следствие.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьВалуйский районПроисшествия
 
 
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