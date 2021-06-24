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Свидетель рассказал, как Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков"
Свидетель рассказал, как Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков" - РИА Новости, 24.06.2021
Свидетель рассказал, как Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков"
Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз прятал свое имущество, чтобы не выплачивать компенсации семьям убитых, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:10
2021-06-24T16:00
россия
наталья стришняя
кущевский районный суд
вячеслав цеповяз
кущевская
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз прятал свое имущество, чтобы не выплачивать компенсации семьям убитых, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах со ссылкой на показания свидетеля.Подробности финансовых махинаций рассказал на допросе в апреле 2021 года Вячеслав Тесля — друг Цеповяза и бывший замгендиректора ООО "Слава Кубани". Он проходит свидетелем по делу об убийствах, за которые Цеповяз отбывает длительный срок.В 2011 году, когда Цеповяза задержали по подозрению в убийстве, он отдал устное распоряжение своим сотрудникам оформить жену в качестве генерального директора компании, а позднее она стала единственным владельцем "Славы Кубани", утверждает Тесля.В 2015 году уже осужденный Цеповяз с женой Натальей заключили брачный контракт, в котором муж отказался от всего своего движимого и недвижимого имущества в пользу супруги, в том числе и от земельных участков и доли в ООО "Слава Кубани". Это было сделано для того, чтобы, в случае признания гражданским ответчиком по искам потерпевших Цеповяз не мог погасить исковые заявления, заметил собеседник.Позднее Цеповяз хотел расторгнуть брачный договор, говорил об этом своей жене, но та ему в этом отказывала. Возвращать "Славу Кубани" бывшему мужу после развода Наталья Стришняя (ранее — Цеповяз) отказалась, а чтобы обезопасить себя, поделила акции между собой и детьми, рассказал Тесля.Цеповяз сперва требовал от экс-супруги вернуть компанию угрозами, а потом подал на нее гражданский иск в Кущевский районный суд. Позднее Вячеслав и его брат Андрей Цеповязы, а также сам Тесля подали заявление в полицию на Стришних о мошенничестве, добавил собеседник.Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.
https://ria.ru/20210619/tsapki-1737712690.html
https://ria.ru/20210607/sud-1735966364.html
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россия, наталья стришняя, кущевский районный суд, вячеслав цеповяз, кущевская, происшествия
Свидетель рассказал, как Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков"
15:10 24.06.2021 (обновлено: 16:00 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкНа скамье подсудимых Вячеслав Цеповяз в ходе слушания по делу банды "Цапковские" в Краснодарском краевом суде. 8 ноября 2018
На скамье подсудимых Вячеслав Цеповяз в ходе слушания по делу банды Цапковские в Краснодарском краевом суде. 8 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Свидетель рассказал, как член банды Вячеслав Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков"

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз прятал свое имущество, чтобы не выплачивать компенсации семьям убитых, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах со ссылкой на показания свидетеля.
Подробности финансовых махинаций рассказал на допросе в апреле 2021 года Вячеслав Тесля — друг Цеповяза и бывший замгендиректора ООО "Слава Кубани". Он проходит свидетелем по делу об убийствах, за которые Цеповяз отбывает длительный срок.
"В 2010 году Вячеслав Цеповяз переоформил на меня 100% доли ООО ОПХ "Слава Кубани", а сам оставался генеральным директором. Через некоторое время я по его указанию переоформил все на его мать — Тамару Цеповяз", — приводит собеседник агентства слова свидетеля.
В 2011 году, когда Цеповяза задержали по подозрению в убийстве, он отдал устное распоряжение своим сотрудникам оформить жену в качестве генерального директора компании, а позднее она стала единственным владельцем "Славы Кубани", утверждает Тесля.
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В 2015 году уже осужденный Цеповяз с женой Натальей заключили брачный контракт, в котором муж отказался от всего своего движимого и недвижимого имущества в пользу супруги, в том числе и от земельных участков и доли в ООО "Слава Кубани". Это было сделано для того, чтобы, в случае признания гражданским ответчиком по искам потерпевших Цеповяз не мог погасить исковые заявления, заметил собеседник.
Позднее Цеповяз хотел расторгнуть брачный договор, говорил об этом своей жене, но та ему в этом отказывала. Возвращать "Славу Кубани" бывшему мужу после развода Наталья Стришняя (ранее — Цеповяз) отказалась, а чтобы обезопасить себя, поделила акции между собой и детьми, рассказал Тесля.
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Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.
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