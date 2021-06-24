Свидетель рассказал, как Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков"
15:10 24.06.2021 (обновлено: 16:00 24.06.2021)
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкНа скамье подсудимых Вячеслав Цеповяз в ходе слушания по делу банды "Цапковские" в Краснодарском краевом суде. 8 ноября 2018
Свидетель рассказал, как член банды Вячеслав Цеповяз прятал имущество от семей жертв "цапков"
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз прятал свое имущество, чтобы не выплачивать компенсации семьям убитых, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах со ссылкой на показания свидетеля.
Подробности финансовых махинаций рассказал на допросе в апреле 2021 года Вячеслав Тесля — друг Цеповяза и бывший замгендиректора ООО "Слава Кубани". Он проходит свидетелем по делу об убийствах, за которые Цеповяз отбывает длительный срок.
"В 2010 году Вячеслав Цеповяз переоформил на меня 100% доли ООО ОПХ "Слава Кубани", а сам оставался генеральным директором. Через некоторое время я по его указанию переоформил все на его мать — Тамару Цеповяз", — приводит собеседник агентства слова свидетеля.
В 2011 году, когда Цеповяза задержали по подозрению в убийстве, он отдал устное распоряжение своим сотрудникам оформить жену в качестве генерального директора компании, а позднее она стала единственным владельцем "Славы Кубани", утверждает Тесля.
В 2015 году уже осужденный Цеповяз с женой Натальей заключили брачный контракт, в котором муж отказался от всего своего движимого и недвижимого имущества в пользу супруги, в том числе и от земельных участков и доли в ООО "Слава Кубани". Это было сделано для того, чтобы, в случае признания гражданским ответчиком по искам потерпевших Цеповяз не мог погасить исковые заявления, заметил собеседник.
Позднее Цеповяз хотел расторгнуть брачный договор, говорил об этом своей жене, но та ему в этом отказывала. Возвращать "Славу Кубани" бывшему мужу после развода Наталья Стришняя (ранее — Цеповяз) отказалась, а чтобы обезопасить себя, поделила акции между собой и детьми, рассказал Тесля.
Цеповяз сперва требовал от экс-супруги вернуть компанию угрозами, а потом подал на нее гражданский иск в Кущевский районный суд. Позднее Вячеслав и его брат Андрей Цеповязы, а также сам Тесля подали заявление в полицию на Стришних о мошенничестве, добавил собеседник.
Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.