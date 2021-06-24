https://ria.ru/20210624/avtokomponenty-1738450387.html

В Самарской области открылось крупное производство автокомпонентов

В Самарской области открылось крупное производство автокомпонентов - РИА Новости, 24.06.2021

В Самарской области открылось крупное производство автокомпонентов

Французская Faurecia в четверг ввела в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области, РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:50

2021-06-24T15:50

2021-06-24T15:50

volkswagen group rus

renault nissan (альянс)

автоваз

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

экономика

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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Французская Faurecia в четверг ввела в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Старт работе завода Faurecia в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Faurecia на территории региона будет выпускать автомобильные сидения… Реализация этого инвестиционного проекта запланирована в три этапа. В рамках первого уже налажен выпуск каркасов сидений. Сейчас идет строительство новых корпусов под пошив обивки. Работы планируют завершить к концу этого года. А летом следующего - время третьего этапа, который даст возможность выпускать пенный наполнитель для сидений. Общий объем вложений составит более 2,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, а в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек. На новом заводе "под одной крышей" планируется проводить все технологические операции по производству автомобильных сидений и выпускать порядка 1,5 тысячи машинокомплектов в день, которые будут поставляться по производственным проектам АО "Автоваз", альянса Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus."Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области – автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект… Мы когда-то начинали с ситуации высокого уровня безработицы в Тольятти, когда количество людей, ищущих работу, было значительно больше, чем вакансий. Сегодня вакансий в регионе в целом, и в Тольятти в частности, в два раза больше, чем тех людей, которые стоят на учете в фонде занятости", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил, что размещение нового предприятия в особой экономической зоне "Тольятти" позволит повысить уровень локализации продукции "Автоваза". "Это очень важно, потому что "Автоваз" сможет претендовать на меры государственной поддержки, а они масштабные, при условии выполнения требований по локализации автокомпонентов на территории России", - пояснил Азаров.Вице-президент компании "Форесия в России" Лукаш Бабущка отметил, что власти региона оказывали всестороннюю поддержку проекту с момента обсуждения идеи и на всех этапах его реализации. "Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании Форесия в России", - цитирует его слова пресс-служба.

https://ria.ru/20210618/samara-1737525239.html

https://ria.ru/20210610/dolschiki-1736402297.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group rus, renault nissan (альянс), автоваз, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, экономика