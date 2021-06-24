В Самарской области открылось крупное производство автокомпонентов
В Самарской области открылось крупное производство автомобильных компонентов
САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Французская Faurecia в четверг ввела в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов на территории особой экономической зоны "Тольятти" в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Старт работе завода Faurecia в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Faurecia на территории региона будет выпускать автомобильные сидения… Реализация этого инвестиционного проекта запланирована в три этапа. В рамках первого уже налажен выпуск каркасов сидений. Сейчас идет строительство новых корпусов под пошив обивки. Работы планируют завершить к концу этого года. А летом следующего - время третьего этапа, который даст возможность выпускать пенный наполнитель для сидений. Общий объем вложений составит более 2,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, полный запуск завода позволит создать около 600 новых рабочих мест, а в перспективе число занятых на предприятии планируют увеличить до 1 тысячи человек. На новом заводе "под одной крышей" планируется проводить все технологические операции по производству автомобильных сидений и выпускать порядка 1,5 тысячи машинокомплектов в день, которые будут поставляться по производственным проектам АО "Автоваз", альянса Renault-Nissan, Volkswagen Group Rus.
"Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области – автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект… Мы когда-то начинали с ситуации высокого уровня безработицы в Тольятти, когда количество людей, ищущих работу, было значительно больше, чем вакансий. Сегодня вакансий в регионе в целом, и в Тольятти в частности, в два раза больше, чем тех людей, которые стоят на учете в фонде занятости", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор отметил, что размещение нового предприятия в особой экономической зоне "Тольятти" позволит повысить уровень локализации продукции "Автоваза". "Это очень важно, потому что "Автоваз" сможет претендовать на меры государственной поддержки, а они масштабные, при условии выполнения требований по локализации автокомпонентов на территории России", - пояснил Азаров.
Вице-президент компании "Форесия в России" Лукаш Бабущка отметил, что власти региона оказывали всестороннюю поддержку проекту с момента обсуждения идеи и на всех этапах его реализации. "Завод в Тольятти будет самым крупным производством компании Форесия в России", - цитирует его слова пресс-служба.