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Нижегородская область
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Нижний Новгород получил 20 новых автобусов по нацпроекту
Нижний Новгород получил 20 новых автобусов по нацпроекту - РИА Новости, 24.06.2021
Нижний Новгород получил 20 новых автобусов по нацпроекту
Двадцать новых автобусов "ЛиАЗ", закупленных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", поступили "Нижегородпассажиравтотрансу" с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:51
2021-06-24T17:51
нижегородская область
осаго
глеб никитин
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Двадцать новых автобусов "ЛиАЗ", закупленных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", поступили "Нижегородпассажиравтотрансу" с завода-изготовителя, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Первая партия автобусов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" поступила в наш регион в конце прошлого года. С того момента в область поставлено 84 автобуса, которые уже работают на социальных маршрутах. Мы продолжаем обновление парка городского общественного транспорта и теперь получили очередную партию из 20 новых машин. Всего же за последние четыре года было приобретено более 660 автобусов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Машины из новой партии оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Они приспособлены для маломобильных пассажиров, людей пенсионного возраста, а также для перевозки детских колясок. В транспортных средствах оборудовано специальное место для крепления инвалидных кресел и для собаки-поводыря.После получения номеров и оформления ОСАГО, ориентировочно в начале июля, автобусы начнут перевозить пассажиров.В "Нижегородпассажиравтотрансе" сообщили, что все 20 новых автобусов будут работать на одном из самых востребованных в городе маршрутов – А-40, который связывает Автозаводский и Нижегородский районы областного центра. Техника будет следовать от остановки "Улица Янки Купалы" до остановки "Верхние Печеры". При этом автобусы, которые сейчас работают на этом маршруте, распределят для усиления других маршрутов.
https://ria.ru/20210623/industriya-1738315245.html
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осаго, глеб никитин, нижегородская область, общество
Нижний Новгород получил 20 новых автобусов по нацпроекту
17:51 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

Нижний Новгород получил 20 новых автобусов в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Двадцать новых автобусов "ЛиАЗ", закупленных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", поступили "Нижегородпассажиравтотрансу" с завода-изготовителя, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Первая партия автобусов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" поступила в наш регион в конце прошлого года. С того момента в область поставлено 84 автобуса, которые уже работают на социальных маршрутах. Мы продолжаем обновление парка городского общественного транспорта и теперь получили очередную партию из 20 новых машин. Всего же за последние четыре года было приобретено более 660 автобусов", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Машины из новой партии оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Они приспособлены для маломобильных пассажиров, людей пенсионного возраста, а также для перевозки детских колясок. В транспортных средствах оборудовано специальное место для крепления инвалидных кресел и для собаки-поводыря.
После получения номеров и оформления ОСАГО, ориентировочно в начале июля, автобусы начнут перевозить пассажиров.
В "Нижегородпассажиравтотрансе" сообщили, что все 20 новых автобусов будут работать на одном из самых востребованных в городе маршрутов – А-40, который связывает Автозаводский и Нижегородский районы областного центра. Техника будет следовать от остановки "Улица Янки Купалы" до остановки "Верхние Печеры". При этом автобусы, которые сейчас работают на этом маршруте, распределят для усиления других маршрутов.
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