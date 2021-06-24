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Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора" - РИА Новости, 24.06.2021
Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:21
2021-06-24T12:21
2021-06-24T14:24
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Она уже с июля начинает осуществлять полеты по первым 20 субсидированным маршрутам. Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступными для людей, которые там живут", — сказал он в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.Премьер отметил, что полет, например, из Советской Гавани до Южно-Сахалинска обойдется в сумму около 2200 рублей, а один из самых длительных перелетов, между Хабаровском и Якутском, будет стоить около 10700 рублей.По словам Мишустина, правительство выделит свыше полутора миллиардов рублей, что позволит воспользоваться льготным тарифом более 100 тысяч человек.
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Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
12:21 24.06.2021 (обновлено: 14:24 24.06.2021)
Мишустин рассказал, что дальневосточный лоукостер "Аврора" совершит первые полеты в июле