Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/avrora-1738399280.html
Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора" - РИА Новости, 24.06.2021
Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:21
2021-06-24T14:24
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067356_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_a560a5edf711eaff99f1ea657e398315.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Она уже с июля начинает осуществлять полеты по первым 20 субсидированным маршрутам. Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступными для людей, которые там живут", — сказал он в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.Премьер отметил, что полет, например, из Советской Гавани до Южно-Сахалинска обойдется в сумму около 2200 рублей, а один из самых длительных перелетов, между Хабаровском и Якутском, будет стоить около 10700 рублей.По словам Мишустина, правительство выделит свыше полутора миллиардов рублей, что позволит воспользоваться льготным тарифом более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067356_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_ed763f9e126dbbbdb858c58d8c1f9c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"
12:21 24.06.2021 (обновлено: 14:24 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин рассказал, что дальневосточный лоукостер "Аврора" совершит первые полеты в июле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Она уже с июля начинает осуществлять полеты по первым 20 субсидированным маршрутам. Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступными для людей, которые там живут", — сказал он в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.
Премьер отметил, что полет, например, из Советской Гавани до Южно-Сахалинска обойдется в сумму около 2200 рублей, а один из самых длительных перелетов, между Хабаровском и Якутском, будет стоить около 10700 рублей.
По словам Мишустина, правительство выделит свыше полутора миллиардов рублей, что позволит воспользоваться льготным тарифом более 100 тысяч человек.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:31Петербургский международный экономический форум
Дальний Восток и Арктика станут жемчужиной туризма, заявил Чекунков
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния