https://ria.ru/20210624/avrora-1738399280.html

Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"

Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора" - РИА Новости, 24.06.2021

Мишустин рассказал, когда запустят дальневосточный лоукостер "Аврора"

Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:21

2021-06-24T12:21

2021-06-24T14:24

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство заканчивает работу над созданием дальневосточного лоукостера "Аврора", заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Она уже с июля начинает осуществлять полеты по первым 20 субсидированным маршрутам. Важно, чтобы цены на авиабилеты были доступными для людей, которые там живут", — сказал он в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции.Премьер отметил, что полет, например, из Советской Гавани до Южно-Сахалинска обойдется в сумму около 2200 рублей, а один из самых длительных перелетов, между Хабаровском и Якутском, будет стоить около 10700 рублей.По словам Мишустина, правительство выделит свыше полутора миллиардов рублей, что позволит воспользоваться льготным тарифом более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210603/minvostokrazvitiya-1735420503.html

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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество