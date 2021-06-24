https://ria.ru/20210624/armeniya-1738492899.html

Минобороны Армении назвало заявление Баку об обстреле дезинформацией

Минобороны Армении назвало заявление Баку об обстреле дезинформацией - РИА Новости, 24.06.2021

Минобороны Армении назвало заявление Баку об обстреле дезинформацией

Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими вооруженными силами позиций ВС Азербайджана на границе. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:02

2021-06-24T19:02

2021-06-24T19:02

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ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле армянскими вооруженными силами позиций ВС Азербайджана на границе.В четверг азербайджанское военное ведомство сообщило, что 24 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, якобы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737879492.html

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