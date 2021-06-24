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Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года
Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года - РИА Новости, 24.06.2021
Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года
Третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods будет представлено в конце 2021 года. Об этом со ссылкой на подрядчиков Apple сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:33
2021-06-24T13:33
2021-06-24T13:33
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods будет представлено в конце 2021 года. Об этом со ссылкой на подрядчиков Apple сообщает портал MacRumors.В компании начали активно готовиться к производству новой версии гарнитуры — несколько поставщиков Apple начали отгрузку компонентов для Apple AirPods 3. Среди них называются Semco, LG Innotek, и Unimicron.Дизайн третьего поколения беспроводных наушников практически полностью известен — tws-гарнитура будет напоминать старшие AirPods Pro, но будут лишены силиконовых насадок и активного шумодава.Презентация Apple AirPods 3 состоится осенью 2021 года, тогда же гарнитура поступит в продажу. Актуальные Apple AirPods 2-го поколения в России предлагаются за 16 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html
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apple airpods, apple, гаджеты, технологии