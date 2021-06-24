Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210624/apple-1738416918.html
Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года
Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года - РИА Новости, 24.06.2021
Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года
Третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods будет представлено в конце 2021 года. Об этом со ссылкой на подрядчиков Apple сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:33
2021-06-24T13:33
наука
apple airpods
apple
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728546585_0:57:779:495_1920x0_80_0_0_e3868d921f91790d2c84417698831881.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods будет представлено в конце 2021 года. Об этом со ссылкой на подрядчиков Apple сообщает портал MacRumors.В компании начали активно готовиться к производству новой версии гарнитуры — несколько поставщиков Apple начали отгрузку компонентов для Apple AirPods 3. Среди них называются Semco, LG Innotek, и Unimicron.Дизайн третьего поколения беспроводных наушников практически полностью известен — tws-гарнитура будет напоминать старшие AirPods Pro, но будут лишены силиконовых насадок и активного шумодава.Презентация Apple AirPods 3 состоится осенью 2021 года, тогда же гарнитура поступит в продажу. Актуальные Apple AirPods 2-го поколения в России предлагаются за 16 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728546585_23:0:758:551_1920x0_80_0_0_5646096655ccf1d5d9572659c87e8043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple airpods, apple, гаджеты, технологии

Новые наушники Apple AirPods выйдут до конца этого года

13:33 24.06.2021
 
© WeiboApple AirPods 3
Apple AirPods 3
© Weibo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Третье поколение беспроводных наушников Apple AirPods будет представлено в конце 2021 года. Об этом со ссылкой на подрядчиков Apple сообщает портал MacRumors.
В компании начали активно готовиться к производству новой версии гарнитуры — несколько поставщиков Apple начали отгрузку компонентов для Apple AirPods 3. Среди них называются Semco, LG Innotek, и Unimicron.
Дизайн третьего поколения беспроводных наушников практически полностью известен — tws-гарнитура будет напоминать старшие AirPods Pro, но будут лишены силиконовых насадок и активного шумодава.
Презентация Apple AirPods 3 состоится осенью 2021 года, тогда же гарнитура поступит в продажу. Актуальные Apple AirPods 2-го поколения в России предлагаются за 16 тысяч рублей.
Умная метка Apple AirTag - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:00Наука
Обзор метки Apple AirTag: как не потеряться и не стать жертвой шпионажа
 
НаукаApple AirPodsAppleГаджетыТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
05:25В ФАС рассказали о росте тарифов на ЖКУ с первого июля
Лента новостейМолния