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Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит
Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит
Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:48
2021-06-24T11:48
2021-06-24T12:01
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие. Такие справки приниматься не будут", - сообщили в штабе.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T11:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит
11:48 24.06.2021 (обновлено: 12:01 24.06.2021)
Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID-19 не дает доступа в заведения общепита