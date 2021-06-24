https://ria.ru/20210624/antitela-1738392720.html

Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит

Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит - РИА Новости, 24.06.2021

Оперштаб Москвы: справка об антителах к COVID не дает доступа в общепит

Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:48

2021-06-24T11:48

2021-06-24T12:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведение общественного питания или на массовое мероприятие. Такие справки приниматься не будут", - сообщили в штабе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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