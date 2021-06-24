https://ria.ru/20210624/antitela-1738359049.html
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
Наличие высокого уровня антител (иммуноглобулина G) не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, заявили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:24
2021-06-24T08:24
2021-06-24T08:41
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наличие высокого уровня антител (иммуноглобулина G) не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", — говорится в сообщении.При этом проходить тест на антитела перед вакцинацией не рекомендуется.В оперштабе напомнили, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося сделать прививку при отсутствии медицинских противопоказаний, от работы. В период отстранения зарплата не начисляется.Тем, кто привит или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках.Контроль за соблюдением антиковидных мер в компаниях будет проводиться в форме сплошных проверок. И в случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников фирме будет грозить приостановка работы на 90 суток.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738359193.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наличие высокого уровня антител (иммуноглобулина G) не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", — говорится в сообщении.
При этом проходить тест на антитела перед вакцинацией не рекомендуется.
В оперштабе напомнили, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося сделать прививку при отсутствии медицинских противопоказаний, от работы. В период отстранения зарплата не начисляется.
Тем, кто привит или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках.
Контроль за соблюдением антиковидных мер в компаниях будет проводиться в форме сплошных проверок. И в случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников фирме будет грозить приостановка работы на 90 суток.