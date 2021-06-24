https://ria.ru/20210624/aniston-1738480535.html

Дженнифер Энистон рассказала об отношениях с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон рассказала об отношениях с Брэдом Питтом - РИА Новости, 24.06.2021

Дженнифер Энистон рассказала об отношениях с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон раскрыла, какие отношения ее связывают с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы для радио SiriusXM. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T21:29

2021-06-24T21:29

2021-06-24T21:29

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звезды

дженнифер энистон

брэд питт (уильям бредли)

анджелина джоли (войт)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дженнифер Энистон раскрыла, какие отношения ее связывают с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы для радио SiriusXM.Актеры поженились в 2000 году. В 2005 они развелись. В 2006 у Питта родилась дочь Шайло. Ее мама — Анджелина Джоли. В 2008 у артистов появилась двойня — мальчик Нокс и девочка Вивьен. Актеры поженились в 2014, в 2016 Анджелина подала на развод. Недавно стало известно, что Питт добился в суде совместной c Джоли опеки над детьми.

https://ria.ru/20210618/pitt-1737572606.html

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2021

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знаменитости, звезды, дженнифер энистон, брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт)