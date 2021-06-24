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Правительство Алжира ушло в отставку
Правительство Алжира ушло в отставку - РИА Новости, 24.06.2021
Правительство Алжира ушло в отставку
Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами, сообщила в четверг... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:55
2021-06-24T15:55
алжир (республика)
в мире
политика
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КАИР, 24 июн - РИА Новости. Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами, сообщила в четверг пресс-служба президента страны.Партия "Фронт национального освобождения" ранее победила на досрочных выборах в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента.В феврале этого года Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, тогда большинство голосов получила также партия "Фронт национального освобождения", а следующие должны были состояться в 2022 году.
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алжир (республика), в мире, политика
Правительство Алжира ушло в отставку
15:55 24.06.2021
 
© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Первенцев
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Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку

Читать ria.ru в
КАИР, 24 июн - РИА Новости. Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами, сообщила в четверг пресс-служба президента страны.
"Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял отставку премьер-министра Абдельазиза Джеррада и поручил ему исполнять обязанности до формирования нового правительства страны", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Партия "Фронт национального освобождения" ранее победила на досрочных выборах в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента.
В феврале этого года Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.
Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, тогда большинство голосов получила также партия "Фронт национального освобождения", а следующие должны были состояться в 2022 году.
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