https://ria.ru/20210624/alzhir-1738450985.html

Правительство Алжира ушло в отставку

Правительство Алжира ушло в отставку - РИА Новости, 24.06.2021

Правительство Алжира ушло в отставку

Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами, сообщила в четверг... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:55

2021-06-24T15:55

2021-06-24T15:55

алжир (республика)

в мире

политика

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КАИР, 24 июн - РИА Новости. Возглавляемое премьер-министром Абдельазизом Джеррадом правительство Алжира ушло в отставку в связи с прошедшими в стране выборами, сообщила в четверг пресс-служба президента страны.Партия "Фронт национального освобождения" ранее победила на досрочных выборах в Национальное народное собрание - нижнюю палату парламента.В феврале этого года Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, тогда большинство голосов получила также партия "Фронт национального освобождения", а следующие должны были состояться в 2022 году.

https://ria.ru/20210612/alzhir-1736754714.html

алжир (республика)

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алжир (республика), в мире, политика