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Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:00
2021-06-24T17:00
80-летие миа "россия сегодня"
анна кузнецова
технологии
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания."80 лет – это возраст уважения и почета. Но дело не в годах. Накопленный опыт, высокий профессионализм служит сегодня людям: вы оперативно информируете читателей о событиях в нашей стране и в мире, вы рассуждаете, предлагая всестороннее освещение проблем, вы видите порой то, что не видят другие, находите вещи важнейшие, но ускользающие от глаз. За годы совместной работы мы убедились, что имеем дело не только с высокими профессионалами, но и с неравнодушными людьми, которые готовы прийти на помощь, оказать поддержку тем, кто нуждается в этом", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.От лица Института уполномоченных по правам ребёнка она поблагодарила за многолетнее сотрудничество в интересах российских детей и семей, за совместную борьбу за их интересы."Вперед и только вперёд, за новыми победами!", - добавила Кузнецова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738460992.html
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80-летие миа "россия сегодня", анна кузнецова, технологии, общество
Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:00 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Детский омбудсмен Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания.
"80 лет – это возраст уважения и почета. Но дело не в годах. Накопленный опыт, высокий профессионализм служит сегодня людям: вы оперативно информируете читателей о событиях в нашей стране и в мире, вы рассуждаете, предлагая всестороннее освещение проблем, вы видите порой то, что не видят другие, находите вещи важнейшие, но ускользающие от глаз. За годы совместной работы мы убедились, что имеем дело не только с высокими профессионалами, но и с неравнодушными людьми, которые готовы прийти на помощь, оказать поддержку тем, кто нуждается в этом", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 16:33
Володин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
От лица Института уполномоченных по правам ребёнка она поблагодарила за многолетнее сотрудничество в интересах российских детей и семей, за совместную борьбу за их интересы.
"Вперед и только вперёд, за новыми победами!", - добавила Кузнецова.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 15:34
Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Анна КузнецоваТехнологииОбщество
 
 
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