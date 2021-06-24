https://ria.ru/20210624/agenstvo-1738468023.html

Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Кузнецова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:00

2021-06-24T17:00

2021-06-24T17:00

80-летие миа "россия сегодня"

анна кузнецова

технологии

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поздравила коллектив медиагруппы "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания."80 лет – это возраст уважения и почета. Но дело не в годах. Накопленный опыт, высокий профессионализм служит сегодня людям: вы оперативно информируете читателей о событиях в нашей стране и в мире, вы рассуждаете, предлагая всестороннее освещение проблем, вы видите порой то, что не видят другие, находите вещи важнейшие, но ускользающие от глаз. За годы совместной работы мы убедились, что имеем дело не только с высокими профессионалами, но и с неравнодушными людьми, которые готовы прийти на помощь, оказать поддержку тем, кто нуждается в этом", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.От лица Института уполномоченных по правам ребёнка она поблагодарила за многолетнее сотрудничество в интересах российских детей и семей, за совместную борьбу за их интересы."Вперед и только вперёд, за новыми победами!", - добавила Кузнецова.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738460992.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", анна кузнецова, технологии, общество