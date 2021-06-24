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Нарышкин: Запад не решил задачи гражданского примирения в Афганистане
Нарышкин: Запад не решил задачи гражданского примирения в Афганистане - РИА Новости, 24.06.2021
Нарышкин: Запад не решил задачи гражданского примирения в Афганистане
Западные военные покинули Афганистан, так и не сумев решить задачи гражданского примирения, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:11
2021-06-24T11:11
2021-06-24T11:11
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Западные военные покинули Афганистан, так и не сумев решить задачи гражданского примирения, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Он напомнил, что в 2021 году США заявили о выводе своих войск из Афганистана."Ни для кого, в том числе американцев, не секрет, что задачи гражданского примирения и обеспечения безопасности в этой стране (Афганистан - ред.) не решены. Спрашивается, кому и для чего нужны были двадцать лет бесплодной войны, унесшей столько человеческих жизней?", - сказал он на Московской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, афганистан, сша, в мире
Нарышкин: Запад не решил задачи гражданского примирения в Афганистане
Глава СВР заявил, что западные военные не решили задачи гражданского примирения в Афганистане