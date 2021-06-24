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https://ria.ru/20210624/abramchenko-1738446266.html
Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив, что брендам группы удалось... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:34
2021-06-24T15:34
80-летие миа "россия сегодня"
виктория абрамченко
миа "россия сегодня"
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив, что брендам группы удалось занять лидирующие позиции информационного пространства."За прошедшие 80 лет вы стали ведущим российским средством массовой информации. А за последние восемь - одним из крупнейших мировых агентств. Вам удалось занять лидирующие позиции информационного пространства. Четко, достоверно, профессионально вы ежедневно рассказываете читателям главные события в России и мире", - говорится в поздравительном письме Абрамченко.Заместитель председателя правительства поблагодарила медиагруппу за взаимодействие по освещению главных стратегических решений, которые касаются различных отраслей экономики, а также за донесение до читателей сложных нормативно-правовых изменений, которые влияют на жизни миллионов россиян, простым и понятным языком."Мне посчастливилось самой принять участие в работе агентства. На полях Петербургского международного экономического форума на несколько минут я стала выпускающим редактором", - отметила Абрамченко. Так, в рамках форума она опубликовала новость с пометкой "молния" и сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня": вице-премьер заявила, что в России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко."Эта работа требует особой требовательности к проверке фактов, внимательности и ответственности за каждое публикуемое слово. В эпоху распространения так называемых fake news эти качества становятся особенно востребованными. Я желаю всем работникам МИА "Россия сегодня" здоровья, благополучия и процветания", - сказала Абрамченко.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738433536.html
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80-летие миа "россия сегодня", виктория абрамченко, миа "россия сегодня", риа новости, общество
Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
15:34 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Вице-премьер Абрамченко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив, что брендам группы удалось занять лидирующие позиции информационного пространства.
"За прошедшие 80 лет вы стали ведущим российским средством массовой информации. А за последние восемь - одним из крупнейших мировых агентств. Вам удалось занять лидирующие позиции информационного пространства. Четко, достоверно, профессионально вы ежедневно рассказываете читателям главные события в России и мире", - говорится в поздравительном письме Абрамченко.
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Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Заместитель председателя правительства поблагодарила медиагруппу за взаимодействие по освещению главных стратегических решений, которые касаются различных отраслей экономики, а также за донесение до читателей сложных нормативно-правовых изменений, которые влияют на жизни миллионов россиян, простым и понятным языком.
"Мне посчастливилось самой принять участие в работе агентства. На полях Петербургского международного экономического форума на несколько минут я стала выпускающим редактором", - отметила Абрамченко. Так, в рамках форума она опубликовала новость с пометкой "молния" и сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня": вице-премьер заявила, что в России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Эта работа требует особой требовательности к проверке фактов, внимательности и ответственности за каждое публикуемое слово. В эпоху распространения так называемых fake news эти качества становятся особенно востребованными. Я желаю всем работникам МИА "Россия сегодня" здоровья, благополучия и процветания", - сказала Абрамченко.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Виктория АбрамченкоМИА "Россия сегодня"РИА НовостиОбщество
 
 
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