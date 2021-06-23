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Московский зоопарк выделил 31 миллион рублей на домик для бегемота Ксюши
Московский зоопарк выделил 31 миллион рублей на домик для бегемота Ксюши - РИА Новости, 23.06.2021
Московский зоопарк выделил 31 миллион рублей на домик для бегемота Ксюши
Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, за работы учреждение готово заплатить до 31 миллиона рублей, следует... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:33
2021-06-23T17:50
россия
московский зоопарк
москва
животные
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, за работы учреждение готово заплатить до 31 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок."Поставка каркасного строения с монтажом для содержания карликового бегемота на территории ГАУ "Московский зоопарк", - сформулирован объект закупки.В документах тендера отмечается, что домик должен быть индивидуального изготовления, предназначен для содержания карликового бегемота в круглогодичном режиме. Длина постройки указана не менее 18,25 метра и не более 18,40 метра, ширина - не менее 11,40 метра и не более 11,60 метра, высота этажа - не менее 3,3 метра и не более 3,4 метра. В домике будут теплые полы."Каркас строения из металлического профиля, обеспечивающего прочность конструкции… Каркас должен устанавливаться на основание из бетона и фиксироваться анкерными болтами... Фасад строения состоит из светопрозрачных конструкций и сендвич-панели", - говорится в материалах.Заказчик ожидает выполнения работ в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.Итоги тендера подведут 15 июля.По данным Московского зоопарка, в 2017 году в учреждении появилась молоденькая самочка карликового бегемота, ее привезли из зоопарка Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Животное назвали Ксюшей. До этого времени в Московском зоопарке никогда не было карликовых бегемотов.
https://ria.ru/20210611/ptentsy-1736612522.html
https://ria.ru/20210609/zoopark-1736164353.html
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россия, московский зоопарк, москва, животные, общество
Московский зоопарк выделил 31 миллион рублей на домик для бегемота Ксюши
17:33 23.06.2021 (обновлено: 17:50 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарликовый бегемот в вольере Московского зоопарка
Карликовый бегемот в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Московский зоопарк потратит до 31 миллиона рублей на домик для карликового бегемота Ксюши

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Московский зоопарк объявил тендер на строительство домика для карликового бегемота Ксюши, за работы учреждение готово заплатить до 31 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Поставка каркасного строения с монтажом для содержания карликового бегемота на территории ГАУ "Московский зоопарк", - сформулирован объект закупки.
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В документах тендера отмечается, что домик должен быть индивидуального изготовления, предназначен для содержания карликового бегемота в круглогодичном режиме. Длина постройки указана не менее 18,25 метра и не более 18,40 метра, ширина - не менее 11,40 метра и не более 11,60 метра, высота этажа - не менее 3,3 метра и не более 3,4 метра. В домике будут теплые полы.
"Каркас строения из металлического профиля, обеспечивающего прочность конструкции… Каркас должен устанавливаться на основание из бетона и фиксироваться анкерными болтами... Фасад строения состоит из светопрозрачных конструкций и сендвич-панели", - говорится в материалах.
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Заказчик ожидает выполнения работ в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.
Итоги тендера подведут 15 июля.
По данным Московского зоопарка, в 2017 году в учреждении появилась молоденькая самочка карликового бегемота, ее привезли из зоопарка Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. Животное назвали Ксюшей. До этого времени в Московском зоопарке никогда не было карликовых бегемотов.
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