Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/zhivotnye-1738270129.html
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных - РИА Новости, 23.06.2021
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
Выгул животных без владельцев, так называемый самовыгул, необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей, заявил в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:26
2021-06-23T16:26
россия
госдума рф
владимир бурматов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282236_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_6e43cae9ac8882ad84405a138b1bf11f.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выгул животных без владельцев, так называемый самовыгул, необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей, заявил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.По его словам, наиболее актуальна данная проблема для маленьких городов и сельской местности."Полный запрет самовыгула. То есть животные, которые сегодня в небольших городах, а иногда и в областных центрах, а особенно в сельской местности утром выпускаются на улицу, а вечером запускаются домой - это серьезнейшая проблема. И те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям СМИ, где случились нападения стай животных на человека, и в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные - они хозяйские, они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Также, по его словам, для решения проблемы безнадзорных, выброшенных на улицу животных необходимо ввести административную ответственность для владельцев за подобные действия, провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также их льготную или даже бесплатную стерилизацию в регионах.Как пояснил глава думского комитета, изменения предполагается внести в действующий федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".
https://ria.ru/20210527/sobaki-1734438590.html
https://ria.ru/20210601/gosduma-1735122729.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564282236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_957fafa5af79158b93c87fffee420a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, владимир бурматов, общество
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:26 23.06.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкАдлерский район города Сочи
Адлерский район города Сочи - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк

В Госдуме предложили запретить выгул животных без владельцев, в том числе в селах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выгул животных без владельцев, так называемый самовыгул, необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей, заявил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, наиболее актуальна данная проблема для маленьких городов и сельской местности.
Сбор собачьих экскрементов - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 15:37
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак
"Полный запрет самовыгула. То есть животные, которые сегодня в небольших городах, а иногда и в областных центрах, а особенно в сельской местности утром выпускаются на улицу, а вечером запускаются домой - это серьезнейшая проблема. И те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям СМИ, где случились нападения стай животных на человека, и в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные - они хозяйские, они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также, по его словам, для решения проблемы безнадзорных, выброшенных на улицу животных необходимо ввести административную ответственность для владельцев за подобные действия, провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также их льготную или даже бесплатную стерилизацию в регионах.
Как пояснил глава думского комитета, изменения предполагается внести в действующий федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".
Собака с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 16:33
В Госдуму внесли законопроект о содержании домашних животных
 
РоссияГосдума РФВладимир БурматовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния