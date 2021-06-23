https://ria.ru/20210623/zhivotnye-1738270129.html
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных - РИА Новости, 23.06.2021
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
Выгул животных без владельцев, так называемый самовыгул, необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей, заявил в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:26
2021-06-23T16:26
2021-06-23T16:26
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Выгул животных без владельцев, так называемый самовыгул, необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей, заявил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.По его словам, наиболее актуальна данная проблема для маленьких городов и сельской местности."Полный запрет самовыгула. То есть животные, которые сегодня в небольших городах, а иногда и в областных центрах, а особенно в сельской местности утром выпускаются на улицу, а вечером запускаются домой - это серьезнейшая проблема. И те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям СМИ, где случились нападения стай животных на человека, и в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные - они хозяйские, они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Также, по его словам, для решения проблемы безнадзорных, выброшенных на улицу животных необходимо ввести административную ответственность для владельцев за подобные действия, провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также их льготную или даже бесплатную стерилизацию в регионах.Как пояснил глава думского комитета, изменения предполагается внести в действующий федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".
https://ria.ru/20210527/sobaki-1734438590.html
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россия, госдума рф, владимир бурматов, общество
В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
В Госдуме предложили запретить выгул животных без владельцев, в том числе в селах
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Выгул животных без владельцев, так называемый самовыгул, необходимо законодательно запретить, в том числе для решения проблемы с нападениями на людей, заявил в среду глава комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
.
По его словам, наиболее актуальна данная проблема для маленьких городов и сельской местности.
"Полный запрет самовыгула. То есть животные, которые сегодня в небольших городах, а иногда и в областных центрах, а особенно в сельской местности утром выпускаются на улицу, а вечером запускаются домой - это серьезнейшая проблема. И те вопросы, которые мы изучали, в том числе по сообщениям СМИ, где случились нападения стай животных на человека, и в том числе с трагическими последствиями, там зачастую животные - они хозяйские, они не являются безнадзорными, их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись", - сказал Бурматов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также, по его словам, для решения проблемы безнадзорных, выброшенных на улицу животных необходимо ввести административную ответственность для владельцев за подобные действия, провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, а также их льготную или даже бесплатную стерилизацию в регионах.
Как пояснил глава думского комитета, изменения предполагается внести в действующий федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".