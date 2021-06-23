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В Москве и области продлили оранжевый уровень опасности из-за жары
В Москве и области продлили оранжевый уровень опасности из-за жары - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве и области продлили оранжевый уровень опасности из-за жары
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до полудня четверга, следует из данных... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T03:51
2021-06-23T03:51
2021-06-23T03:51
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до полудня четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до 23.00 вторника."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период действия предупреждения в столице и области - до 12.00 24 июня. Отмечается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
В Москве и области продлили оранжевый уровень опасности из-за жары
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности в Москве и области из-за жары