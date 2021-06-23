https://ria.ru/20210623/zapad-1738258079.html

Der Spiegel: Запад отверг Россию и теперь поплатится за это

Der Spiegel: Запад отверг Россию и теперь поплатится за это - РИА Новости, 23.06.2021

Der Spiegel: Запад отверг Россию и теперь поплатится за это

Обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн обвинила Запад в том, что он оттолкнул от себя Россию и позволил ей сблизиться с Китаем. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:35

2021-06-23T15:35

2021-06-23T15:35

россия

совет безопасности оон

нато

der spiegel

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн обвинила Запад в том, что он оттолкнул от себя Россию и позволил ей сблизиться с Китаем. Журналистка пристыдила лидеров европейских стран за критику ситуации с правами человека в России. Она привела в пример Саудовскую Аравию, дружбу с которой на Западе ценят, несмотря на пытки, убийства и другие нарушения. "Что касается России, то нетрудно догадаться, что холодная война в умах людей продолжается", — написала она. Аугштайн назвала президента Владимира Путина человеком западных традиций и отметила его вклад в восстановление России. Журналистка также напомнила о выступлении главы государства в бундестаге в 2001 году. "Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще — принять Россию в НАТО. Члены парламента рукоплескали, вскочив со своих мест", — написала она. Автор отметила, что с того времени в лучшую сторону ничего не изменилось, потому что Запад все еще точил зуб на Россию. Аугштайн подчеркнула, что во время мюнхенской речи в 2007 году президент России предпринял еще одну попытку вразумить Запад. Путин предупредил, что продолжение антироссийской политики, а также не одобренные Совбезом ООН вмешательства, как в 1999 году в Косове, нанесут миру огромный ущерб. Он предложил Западу сотрудничество, однако ответа не получил, говорится в статье.По мнению журналистки, в 2011 году в Кремле почувствовали себя обманутыми, когда согласились с созданием бесполетной зоны в Ливии, что в дальнейшем привело к свержению Муаммара Каддафи и утрате государственности. "В России не забывают и о бессмысленных войнах, которые во имя демократии велись в Афганистане и в Ираке.Многолетнее присутствие НАТО в Афганистане принесло мало результатов. Ирак после свержения диктатора Саддама Хусейна стал неуправляемым", — продолжила автор. В то же время Запад продолжает осуждать Россию за борьбу с террористами в Чечне, добавила обозреватель. Аугштайн процитировала эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, который обвинил Россию в том, что она "со своими войсками и военными учениями опасно приблизилась к границам НАТО"."Такие вещи можно воспринимать только как шутку. Ведь ситуация как раз обратная: это НАТО, принимая новых членов, все больше приближается к границам России", - напомнила автор статьи.По ее мнению, Москва не собирается нападать на страны Балтии или Польши, однако Запад отказывается в это верить."Россия в последние годы и вплоть до сегодняшнего дня все время выступает с инициативами, делает Западу предложения. Никакой реакции нет, и поэтому Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем", — написала журналистка. Она отметила, что Запад воспринимает Пекин как очень большую угрозу, и предсказала негативные последствия для Москвы. Аугштайн добавила, что в НАТО понимают, что Россия не угрожает организации, но все равно продолжают вооружаться. "С одной стороны, России сообщают, что она — всего лишь "региональная" держава, как это сделал бывший американский президент Барак Обама. С другой стороны, ее называют "агрессивной". Как хотите, так и понимайте", — подытожила обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, совет безопасности оон, нато, der spiegel, владимир путин, в мире