https://ria.ru/20210623/zakon-1738262525.html

СФ одобрил закон о координации ВЭБом деятельности институтов развития

СФ одобрил закон о координации ВЭБом деятельности институтов развития - РИА Новости, 23.06.2021

СФ одобрил закон о координации ВЭБом деятельности институтов развития

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на формирование нормативной базы для координации госкорпорацией ВЭБ деятельности институтов... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:54

2021-06-23T15:54

2021-06-23T15:54

россия

корпорация мсп

вэб.рф (вэб)

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на формирование нормативной базы для координации госкорпорацией ВЭБ деятельности институтов развития.Документ разработан в целях реформирования этих институтов, которое должно обеспечить единую стратегию и направление их развития. ВЭБ сможет реализовывать полномочия собственника имущества и учредителя институтов развития, а также осуществлять мероприятия по их реорганизации и ликвидации.ВЭБ также будет вправе запрашивать и получать у институтов развития документы и информацию по вопросам их хозяйственной деятельности и корпоративного управления. А институты развития смогут открывать счета и размещать денежные средства во вклады в ВЭБе. Одновременно уточняется порядок участия госкорпорации в реализации проектов, имеющих общегосударственное значение для экономики России. И если раньше ВЭБ поддерживал крупные проекты, то теперь его сфера деятельности расширяется, вплоть до выдачи грантов стартапам или поддержки малого и среднего бизнеса, пояснял ранее замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.В целях содействия достижению национальных целей развития РФ, привлечения частных инвестиций в реализацию проектов на территории России, поддержки и развития социального предпринимательства ВЭБ сможет осуществлять управление имуществом, расположенным как в РФ, так и за рубежом, принадлежащим российским и иностранным физическим и юридическим лицам. Госкорпорация также будет вправе выступать учредителем и участником юрлиц, в том числе не имеющих членства унитарных некоммерческих организаций, создаваемых данными лицами, ВЭБом или коммерческими российскими юрлицами для осуществления управленческих, социальных и иных общественно полезных функций.Кроме того, кабмин будет вправе определять минимальную долю акций Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, находящуюся в собственности РФ, а также вопросы повестки заседания общего собрания ее акционеров и отдельные вопросы повестки заседания совета директоров. На Корпорацию МСП не будут распространяться требования законодательства о банкротстве, она также сможет открывать субординированные депозиты в кредитных организациях и депозиты в ВЭБе. А меры господдержки Корпорации МСП предлагается распространить на все поручительства и независимые гарантии для всех банков-партнеров.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20210604/soglasheniya-1735703269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп, вэб.рф (вэб), совет федерации рф, экономика