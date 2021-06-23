Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек

Власти Ялты сообщили, что число пострадавших от наводнения выросло до 55 человек
В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.
В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.
В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.
В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.
"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.
Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.
Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.
Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.
Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.
Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.
Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.
Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.
Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.
Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.
"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.
"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.
Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.
Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.
Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.
Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.
Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.
Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.
В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.
В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.
"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.
Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.
Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.
Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.
Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.
"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.
Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.
Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.
Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.