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Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек
Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек - РИА Новости, 23.06.2021
Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 55 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:52
2021-06-23T19:52
подтопления в крыму
россия
янина павленко
ялта
республика крым
происшествия
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ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 55 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 54 человека, один погиб, одна женщина пропала без вести."Число пострадавших увеличилось на одного человека. Зарегистрировано уже 55 человек, 48 с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, шесть госпитализировано, два уже выписаны", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.По ее словам, без вести пропавшей по-прежнему числится одна женщина. Поиски продолжаются.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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ялта
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подтопления в крыму, россия, янина павленко, ялта, республика крым, происшествия
Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек
19:52 23.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты
Автомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Власти Ялты сообщили, что число пострадавших от наводнения выросло до 55 человек

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 55 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 54 человека, один погиб, одна женщина пропала без вести.
Всекрымский субботник в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Аксенов рассказал, когда Ялту расчистят от последствий наводнения
"Число пострадавших увеличилось на одного человека. Зарегистрировано уже 55 человек, 48 с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, шесть госпитализировано, два уже выписаны", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.
По ее словам, без вести пропавшей по-прежнему числится одна женщина. Поиски продолжаются.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияЯнина ПавленкоЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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