https://ria.ru/20210623/yalta-1738319440.html

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек - РИА Новости, 23.06.2021

Число пострадавших от наводнения в Ялте возросло до 55 человек

Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 55 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:52

2021-06-23T19:52

2021-06-23T19:52

подтопления в крыму

россия

янина павленко

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 55 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Ранее сообщалось, что от стихии пострадали 54 человека, один погиб, одна женщина пропала без вести."Число пострадавших увеличилось на одного человека. Зарегистрировано уже 55 человек, 48 с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, шесть госпитализировано, два уже выписаны", - сказала Павленко на заседании оперативного штаба по ЧС.По ее словам, без вести пропавшей по-прежнему числится одна женщина. Поиски продолжаются.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210623/yalta-1738223550.html

россия

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, янина павленко, ялта, республика крым, происшествия