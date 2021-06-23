https://ria.ru/20210623/vystrely-1738291194.html

Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше

Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше - РИА Новости, 23.06.2021

Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше

Россия постоянно напоминает Западу о недопустимости провокаций — но никогда еще жизнь так быстро не подтверждала наши слова. Утром в среду на Московской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:00

2021-06-23T18:00

2021-06-23T18:08

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

валерий герасимов

нато

владимир путин

великобритания

севастополь

киев

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Россия постоянно напоминает Западу о недопустимости провокаций — но никогда еще жизнь так быстро не подтверждала наши слова. Утром в среду на Московской конференции по международной безопасности глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что "действия кораблей США и их союзников у российских границ носят явно провокационный характер", и привел несколько прошлогодних примеров. В том числе и с британским эсминцем "Дрэгон", в октябре прошлого года прошедшим в двух километрах западнее Севастополя с нарушением правил мирного прохода через территориальные воды России, то есть с включенными РЛС.Не прошло и двух часов с момента выступления Герасимова, как все повторилось, практически в том же месте и с похожим британским эсминцем. На сей раз мимо Севастополя шел "Дефендер". Но после того как он пересек российскую границу и на три километра прошел к мысу Фиолет, наши открыли огонь. Нет, не по самому крейсеру — сначала предупредительные выстрелы произвел пограничный сторожевик, а потом Су-24 провел предупредительное бомбометание по курсу движения "Дефендера". После этого британский корабль покинул границы российского территориального моря.Инцидент закончился вызовом сначала британского военного атташе в Минобороны, а потом и посла Великобритании в МИД. Даже Владимир Путин не удержался от косвенного комментария произошедшего — попросив министра обороны Шойгу провести "очередные соревнования по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота".Что это вообще было? Очередная провокация — которую, британцы, естественно не признают за таковую. Более того, они отрицают даже сам факт предупредительных выстрелов — мол, никто по направлению движения эсминца не стрелял, это русские проводили артиллерийские учения, а мы просто "совершали мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". Ну да, конечно — а если украинское правительство попросит освободить от "русской оккупации" Севастополь, британский флот попытается высадить там десант? Как в Крымскую войну?Шутки-шутками, но подобные провокации не имеют никакого разумного оправдания. Великобритания и НАТО в целом хотят напомнить России, что не признают Крым российским? Мы в курсе их мнения. Вот только дразнить русских у их границ (да еще и почти ровно в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны) — очень глупая затея.Таковой являются и все учения Sea Breeze, которые НАТО начинает на следующей неделе в Черном море у украинского побережья. Именно в них и будет участвовать британский "Дефендер", как и еще четыре десятка кораблей стран альянса (в том числе и американского Шестого флота). Цель учений — "повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США вместе с государствами — партнерами НАТО". Москва призывала Вашингтон отказаться от учений, в том числе из-за "повышения риска непреднамеренных инцидентов". Но, может быть, кто-то сознательно идет на провокации?Речь не о Киеве — там действительно рады любому обострению между Западом и Россией. Нет, речь о британцах и американцах — чего они ищут у берегов Севастополя?Думают, что Россия не будет отвечать на нарушения территориальных вод? Но мы уже неоднократно отвечали на провокации в Черном море достаточно жестко — теперь вот дело дошло и до предупредительной стрельбы. Хотят, чтобы Россия обстреляла уже сам корабль-нарушитель? При продолжении провокаций даже такой сценарий не представляется невозможным — но что это даст НАТО? Кроме возможности в очередной раз заявить об агрессивной России, что в практическом плане это принесет? Станет поводом для войны? Конечно нет — англосаксы не собираются сами нападать на Россию, тем более в Черном море.Провокации имеют другую цель — держать нас в напряжении, демонстрируя свое намерение не сбавлять давления. Тем же самым атлантисты занимаются и в Тихоокеанском регионе — только уже с Китаем. Периодические проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив и рейды в Южно-Китайское море призваны продемонстрировать Пекину военное превосходство Штатов и их союзников. Знайте свое место, говорят китайцам и русским. Даже не думайте о захвате Украины или Тайваня! Сорок натовских военных кораблей в Черном море — что вы можете им противопоставить?Только то, что и восемьдесят лет назад: наше дело правое, победа будет за нами. Только на этот раз без боевых действий, потому что воссоединение с Украиной (как и Китая с Тайванем) произойдет мирным путем. Потому что это наша земля — и мы не будем воевать между собой на радость англосаксонским манипуляторам. Мы просто нарастим свои силы и окончательно отгоним их от наших границ, от границ русского мира. Предупредительными выстрелами.

https://ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html

https://ria.ru/20210623/intsident-1738278560.html

https://ria.ru/20210623/marshrut-1738290468.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738266075.html

россия

великобритания

севастополь

киев

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, валерий герасимов, нато, владимир путин, великобритания, севастополь, киев, авторы