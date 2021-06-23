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В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей
В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей - РИА Новости, 23.06.2021
В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей
Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:33
2021-06-23T14:33
2021-06-23T14:33
архангельская область
жилье
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им безвозмездно земельного участка, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.Семьи с тремя детьми, как и сейчас, будут получать 210 тысяч рублей, семьи с четырьмя детьми – 260 тысяч, с пятью и более – 310 тысяч рублей. Выплату можно использовать только на улучшение жилищных условий, например, на первый взнос на оформление ипотеки, говорится в сообщении. Спикер Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с июля 2019 года многодетные семьи могут получать компенсацию взамен земельного участка в размере 210 тысяч рублей. Кроме того, законопроект продлевает срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года. Как отмечает пресс-служба, в 2019 году такую выплату получили 343 женщины, в 2020 году – 549, а в текущем году этой выплатой смогут воспользоваться около тысячи молодых мам.
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жилье, общество
АРХАНГЕЛЬСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им безвозмездно земельного участка, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.
Семьи с тремя детьми, как и сейчас, будут получать 210 тысяч рублей, семьи с четырьмя детьми – 260 тысяч, с пятью и более – 310 тысяч рублей. Выплату можно использовать только на улучшение жилищных условий, например, на первый взнос на оформление ипотеки, говорится в сообщении.
Спикер Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с июля 2019 года многодетные семьи могут получать компенсацию взамен земельного участка в размере 210 тысяч рублей.
"Этой мерой поддержки уже воспользовались более 1300 семей, и во многом благодаря тому, что в прошлом году на законодательном уровне мы расширили возможности получения выплаты. Сейчас по предложению главы региона она будет увеличена с учетом количества детей. Бюджет позволяет это сделать", - отметила Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.
Кроме того, законопроект продлевает срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года.
Как отмечает пресс-служба, в 2019 году такую выплату получили 343 женщины, в 2020 году – 549, а в текущем году этой выплатой смогут воспользоваться около тысячи молодых мам.