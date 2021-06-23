https://ria.ru/20210623/vyplaty-1738242445.html

В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей

В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей - РИА Новости, 23.06.2021

В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей

Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:33

2021-06-23T14:33

2021-06-23T14:33

архангельская область

жилье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e3a8b54f44bf3ed8ed8ff56d46d345.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им безвозмездно земельного участка, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.Семьи с тремя детьми, как и сейчас, будут получать 210 тысяч рублей, семьи с четырьмя детьми – 260 тысяч, с пятью и более – 310 тысяч рублей. Выплату можно использовать только на улучшение жилищных условий, например, на первый взнос на оформление ипотеки, говорится в сообщении. Спикер Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с июля 2019 года многодетные семьи могут получать компенсацию взамен земельного участка в размере 210 тысяч рублей. Кроме того, законопроект продлевает срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года. Как отмечает пресс-служба, в 2019 году такую выплату получили 343 женщины, в 2020 году – 549, а в текущем году этой выплатой смогут воспользоваться около тысячи молодых мам.

https://ria.ru/20210604/okhota-1735689643.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, общество