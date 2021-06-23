Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210623/vyplaty-1738242445.html
В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей
В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей - РИА Новости, 23.06.2021
В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей
Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:33
2021-06-23T14:33
архангельская область
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e3a8b54f44bf3ed8ed8ff56d46d345.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им безвозмездно земельного участка, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.Семьи с тремя детьми, как и сейчас, будут получать 210 тысяч рублей, семьи с четырьмя детьми – 260 тысяч, с пятью и более – 310 тысяч рублей. Выплату можно использовать только на улучшение жилищных условий, например, на первый взнос на оформление ипотеки, говорится в сообщении. Спикер Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с июля 2019 года многодетные семьи могут получать компенсацию взамен земельного участка в размере 210 тысяч рублей. Кроме того, законопроект продлевает срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года. Как отмечает пресс-служба, в 2019 году такую выплату получили 343 женщины, в 2020 году – 549, а в текущем году этой выплатой смогут воспользоваться около тысячи молодых мам.
https://ria.ru/20210604/okhota-1735689643.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca6439ce2a236c0f6a7e9fd325314f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, общество

В Поморье выплаты многодетным взамен земли рассчитают по количеству детей

14:33 23.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Поморья приняли законопроект, предусматривающий установление с 1 января 2022 года дифференцированный размер денежной выплаты многодетным семьям взамен предоставления им безвозмездно земельного участка, сообщает пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов.
Семьи с тремя детьми, как и сейчас, будут получать 210 тысяч рублей, семьи с четырьмя детьми – 260 тысяч, с пятью и более – 310 тысяч рублей. Выплату можно использовать только на улучшение жилищных условий, например, на первый взнос на оформление ипотеки, говорится в сообщении.
Спикер Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева напомнила, что с июля 2019 года многодетные семьи могут получать компенсацию взамен земельного участка в размере 210 тысяч рублей.
"Этой мерой поддержки уже воспользовались более 1300 семей, и во многом благодаря тому, что в прошлом году на законодательном уровне мы расширили возможности получения выплаты. Сейчас по предложению главы региона она будет увеличена с учетом количества детей. Бюджет позволяет это сделать", - отметила Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба.
Кроме того, законопроект продлевает срок предоставления единовременной денежной выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно до 31 декабря 2026 года.
Как отмечает пресс-служба, в 2019 году такую выплату получили 343 женщины, в 2020 году – 549, а в текущем году этой выплатой смогут воспользоваться около тысячи молодых мам.
Уастники 59-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 17:46Архангельская область
Депутаты Поморья предложили ослабить ограничения на охоту на птицу
 
Архангельская областьЖильеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния