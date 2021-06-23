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Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги - РИА Новости, 23.06.2021
Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
Вожатой подмосковного детского лагеря предъявлено обвинение в убийстве коллеги, она арестована, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:29
2021-06-23T16:47
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вожатой подмосковного детского лагеря предъявлено обвинение в убийстве коллеги, она арестована, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 мск 22 июня в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый, и одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.По словам Врадий, на допросе в качестве обвиняемой девушка призналась в убийстве, сказав, что это произошло во время ссоры под воздействием алкоголя. Обе - студентки одного вуза и в лагере проходили практику."Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области 22-летней вожатой детского лагеря предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.Она добавила, что назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29 23.06.2021 (обновлено: 16:47 23.06.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииВ Московской области задержана вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве коллеги
В Московской области задержана вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве коллеги - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации

Вожатую подмосковного детского лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вожатой подмосковного детского лагеря предъявлено обвинение в убийстве коллеги, она арестована, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 мск 22 июня в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый, и одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.
По словам Врадий, на допросе в качестве обвиняемой девушка призналась в убийстве, сказав, что это произошло во время ссоры под воздействием алкоголя. Обе - студентки одного вуза и в лагере проходили практику.
"Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области 22-летней вожатой детского лагеря предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.
Она добавила, что назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 19:38
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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