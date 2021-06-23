https://ria.ru/20210623/voyna-1738204955.html

Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства

Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства - РИА Новости, 23.06.2021

Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства

В мире уже началась война, но не классическая, а глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:38

2021-06-23T11:38

2021-06-23T11:38

московская конференция по международной безопасности

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В мире уже началась война, но не классическая, а глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности."Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армия", - указал он"Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны", - подчеркнул ХренинПо его словам, "сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях". "Их цель – сместить независимые правительства, стереть государственные границы между странами. Лучшим средством для этого, по их мнению, является стратегия управляемого хаоса. Именно в ее рамках применяются современные концепции цветных революций и гибридных войн", - заявил министр обороны Белоруссии.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587372106.html

https://ria.ru/20201110/shos-1583948985.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, белоруссия, в мире