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Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства
Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства - РИА Новости, 23.06.2021
Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства
В мире уже началась война, но не классическая, а глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:38
2021-06-23T11:38
московская конференция по международной безопасности
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В мире уже началась война, но не классическая, а глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности."Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армия", - указал он"Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны", - подчеркнул ХренинПо его словам, "сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях". "Их цель – сместить независимые правительства, стереть государственные границы между странами. Лучшим средством для этого, по их мнению, является стратегия управляемого хаоса. Именно в ее рамках применяются современные концепции цветных революций и гибридных войн", - заявил министр обороны Белоруссии.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
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московская конференция по международной безопасности, белоруссия, в мире
Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства
11:38 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

Министр обороны Белоруссии заявил, что в мире началась прокси-война за модель мироустройства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В мире уже началась война, но не классическая, а глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армия", - указал он
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"Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны", - подчеркнул Хренин
По его словам, "сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях". "Их цель – сместить независимые правительства, стереть государственные границы между странами. Лучшим средством для этого, по их мнению, является стратегия управляемого хаоса. Именно в ее рамках применяются современные концепции цветных революций и гибридных войн", - заявил министр обороны Белоруссии.
Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
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