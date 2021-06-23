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Депутат бундестага заявила о подготовке Германии к войне с Россией
Депутат бундестага заявила о подготовке Германии к войне с Россией - РИА Новости, 23.06.2021
Депутат бундестага заявила о подготовке Германии к войне с Россией
Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своей статье для газеты nd.DerTag, что официальный Берлин, увеличивая расходы на оборону,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T06:59
2021-06-23T09:47
россия
севим дагделен
минобороны германии
бундестаг германии
германия
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своей статье для газеты nd.DerTag, что официальный Берлин, увеличивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией."Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали", — пишет Дагделен.Она отметила, что взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против Москвы. При этом вместо дипломатии, по ее словам, немецкое правительство делает ставку на беспрецедентное перевооружение и "открыто берет курс на подготовку к войне против России"."Отравленные отношения"Ранее глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка партии "Левые" на выборах 26 сентября Дитмар Бартш заявил в интервью РИА Новости, что отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве, однако это никак не должно быть связано с "величайшей немецкой виной" за развязывание Второй мировой войны.Сама Дагделен призвала заключить с Россией договор о дружбе и примирении. "Это падение особенно постыдно в отношениях Германии и России в свете немецкой истории, двух мировых воин в прошлом веке, которые были развязаны Германией... Мы должны использовать эту годовщину (нападения Германии на СССР в 1941 году. — Прим. ред.) как повод, чтобы, как и с Францией, начать примирение с Россией и согласовать договор о дружбе с Россией. Правительство ФРГ и бундестаг ФРГ несут в этой связи историческую ответственность", — заявила депутат в середине мая.К диалогу с Россией в начале июня призвал сопредседатель другой немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. "Германия без России не стала бы тем, чем она сегодня является — объединенной, демократической страной в центре Европы", — подчеркнул он."Теперь, когда мы снова оказались на перепутье в отношениях, мы сможем двигаться дальше только при помощи непрерывного диалога, открытых и объединяющих разговоров, а не посредством обвинений... Но самое важное — мы не должны позволить яме стать еще глубже, которая будет нас держать на расстоянии друг от друга и заставит молчать", — добавил депутат Бундестага."Агрессивное поведение"О необходимости диалога с Россией на прошлой неделе заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она напомнила, что между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь. В тоже время в мае глава немецкого правительства заявляла, что НАТО столкнулось с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и "частично очень агрессивного" поведения России. В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210621/germaniya-1737858340.html
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россия, севим дагделен, минобороны германии, бундестаг германии, германия, в мире
Депутат бундестага заявила о подготовке Германии к войне с Россией
06:59 23.06.2021 (обновлено: 09:47 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виктор Темин
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В бундестаге заявили о подготовке Германией войны с Россией

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своей статье для газеты nd.DerTag, что официальный Берлин, увеличивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией.
"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, — это лишь две стороны одной медали", — пишет Дагделен.
Она отметила, что взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против Москвы.
При этом вместо дипломатии, по ее словам, немецкое правительство делает ставку на беспрецедентное перевооружение и "открыто берет курс на подготовку к войне против России".
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"Отравленные отношения"

Ранее глава фракции "Левые" в бундестаге, лидер избирательного списка партии "Левые" на выборах 26 сентября Дитмар Бартш заявил в интервью РИА Новости, что отравленные отношения не идут на пользу ни Берлину, ни Москве, однако это никак не должно быть связано с "величайшей немецкой виной" за развязывание Второй мировой войны.
Сама Дагделен призвала заключить с Россией договор о дружбе и примирении. "Это падение особенно постыдно в отношениях Германии и России в свете немецкой истории, двух мировых воин в прошлом веке, которые были развязаны Германией... Мы должны использовать эту годовщину (нападения Германии на СССР в 1941 году. — Прим. ред.) как повод, чтобы, как и с Францией, начать примирение с Россией и согласовать договор о дружбе с Россией. Правительство ФРГ и бундестаг ФРГ несут в этой связи историческую ответственность", — заявила депутат в середине мая.
К диалогу с Россией в начале июня призвал сопредседатель другой немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. "Германия без России не стала бы тем, чем она сегодня является — объединенной, демократической страной в центре Европы", — подчеркнул он.
"Теперь, когда мы снова оказались на перепутье в отношениях, мы сможем двигаться дальше только при помощи непрерывного диалога, открытых и объединяющих разговоров, а не посредством обвинений... Но самое важное — мы не должны позволить яме стать еще глубже, которая будет нас держать на расстоянии друг от друга и заставит молчать", — добавил депутат Бундестага.
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"Агрессивное поведение"

О необходимости диалога с Россией на прошлой неделе заявила и канцлер Германии Ангела Меркель. Она напомнила, что между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь. В тоже время в мае глава немецкого правительства заявляла, что НАТО столкнулось с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и "частично очень агрессивного" поведения России.
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".
В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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