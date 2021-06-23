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В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией

В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией - РИА Новости, 23.06.2021

В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своей статье в газете nd.DerTag, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T02:55

2021-06-23T02:55

2021-06-23T07:30

россия

аннегрет крамп-карренбауэр

севим дагделен

прибалтика

нато

дмитрий песков

германия

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен заявила в своей статье в газете nd.DerTag, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией."Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали", - пишет Дагделен.Она отметила, что взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований ввести новые санкции против Москвы. При этом вместо дипломатии, по ее словам, немецкое правительство делает ставку на беспрецедентное перевооружение, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро, что значительно превосходит военные затраты России. Она напомнила, что во время своего недавнего визита на Гуам министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным, собравшимся на американском военном корабле: "Мы бок о бок сражаемся за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. В Европе противник - Россия, а здесь, скорее, Китай".Как считает Дагделен, любой, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке напряженности или даже в "общем европейском доме". "Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага в целях подготовки к вооруженному конфликту с Россией", - отметила она, напомнив о немецких войсках в Прибалтике на западной границе России и военных учениях НАТО. "Бряцание оружием, конфронтационная риторика и военные угрозы во все большей степени определяют общественный дискурс в Германии. Всех, кто не согласен, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне", - пишет депутат.По ее словам, политики отстраняются от упреков в ненависти к России, но при этом "бросаются в глаза" двойные стандарты в отношении американских президентов, "по чьим приказам в прошлом были уничтожены тысячи людей по всему миру".Дагделен выразила мнение, что немецкие политики, заявляющие о готовности к агрессии, направленной на восток, мечтают о такой России, в которой связанные с Западом олигархи будут предоставлять сырьевые богатства страны другим государствам.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210621/germaniya-1737858340.html

https://ria.ru/20210622/oshibki-1738032941.html

https://ria.ru/20210614/nato-1736922616.html

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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, севим дагделен, прибалтика, нато, дмитрий песков, германия, в мире