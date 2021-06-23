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Диетолог рассказала, сколько воды пить в тридцатиградусную жару

Диетолог рассказала, сколько воды пить в тридцатиградусную жару - РИА Новости, 23.06.2021

Диетолог рассказала, сколько воды пить в тридцатиградусную жару

Какое количество воды необходимо человеку в обычных условиях и как норма потребления изменяется в тридцатиградусную жару, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T02:10

2021-06-23T02:10

2021-06-23T02:10

арина скоромная

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Какое количество воды необходимо человеку в обычных условиях и как норма потребления изменяется в тридцатиградусную жару, рассказала в интервью радио Sputnik ведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница", диетолог Арина Скоромная.Ежедневная норма потребления воды зависит от веса человека и от климатических условий, в которых он живет. Если температура не выходит за обычные рамки, необходимое каждому количество воды можно вычислить по специальной формуле, пояснила диетолог.По ее словам, для тех, у кого вес превышает 90 или 100 килограммов, норма может составлять 3 литра воды в день. Пить больше жидкости не нужно, чтобы не увеличивать нагрузку на почки.Когда же температура выходит за рамки климатической нормы и достигает, например, 30 градусов жары, количество потребляемой воды нужно увеличивать, но стараться делать это дозированно – выпивать несколько глотков воды каждый раз, когда почувствуете жажду, посоветовала диетолог."Когда наступает жара, то человеку хочется пить больше и чаще. Это сравнимо с тем, что происходит во время физической активности. В такой ситуации пить можно и нужно больше. Но делать это надо небольшими порциями. Большой объем воды может создать излишнюю нагрузку на почки", – сказала Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/pogoda-1738108744.html

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арина скоромная, россия, здоровье - общество, общество