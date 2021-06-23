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Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем
Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021
Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем
Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:59
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу.На кадрах видно, как он движется рядом с кораблем.Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец "Дефендер" на три километра вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.После этого корабль покинул российскую акваторию.Министерство обороны Великобритании заявило, что "Дефендер" совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также в ведомстве добавили, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", о которых она заранее предупредила "морское сообщество".
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Кадры с воздуха британского эсминца, нарушившего границу у побережья Крыма
Кадры с борта российского самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием по курсу движения нарушившего границу британского эсминца
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире
Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем
18:59 23.06.2021 (обновлено: 20:13 23.06.2021)
 

Минобороны РФ опубликовало видео пролета самолета над британским эсминцем, нарушившим границу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу.
На кадрах видно, как он движется рядом с кораблем.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец "Дефендер" на три километра вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
После этого корабль покинул российскую акваторию.
Министерство обороны Великобритании заявило, что "Дефендер" совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также в ведомстве добавили, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", о которых она заранее предупредила "морское сообщество".
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