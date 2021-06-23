https://ria.ru/20210623/video-1738309200.html

Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем

Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021

Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем

Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:59

2021-06-23T18:59

2021-06-23T20:13

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим российскую границу.На кадрах видно, как он движется рядом с кораблем.Ранее в военном ведомстве сообщили, что британский эсминец "Дефендер" на три километра вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль открыл предупредительный огонь, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.После этого корабль покинул российскую акваторию.Министерство обороны Великобритании заявило, что "Дефендер" совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также в ведомстве добавили, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы", о которых она заранее предупредила "морское сообщество".

https://ria.ru/20210623/esminets-1738319812.html

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Кадры с воздуха британского эсминца, нарушившего границу у побережья Крыма Кадры с борта российского самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием по курсу движения нарушившего границу британского эсминца 2021-06-23T18:59 true PT0M52S

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, в мире