https://ria.ru/20210623/vaktsiny-1738259242.html

Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву

Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву - РИА Новости, 23.06.2021

Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву

Поставки вакцин от коронавируса в Москву идут, они достаточны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:40

2021-06-23T15:40

2021-06-23T15:40

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здоровье - общество

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владимир путин

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поставки вакцин от коронавируса в Москву идут, они достаточны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Поставки идут, своевременно, достаточно. Мы развернули дополнительные пункты вакцинации, дополнительные бригады туда отправили так, чтобы не было никаких отказов в объемах и сроках вакцинации всех желающих", - рассказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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2021

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