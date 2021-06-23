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Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву
Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву - РИА Новости, 23.06.2021
Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву
Поставки вакцин от коронавируса в Москву идут, они достаточны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:40
2021-06-23T15:40
2021-06-23T15:40
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поставки вакцин от коронавируса в Москву идут, они достаточны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Поставки идут, своевременно, достаточно. Мы развернули дополнительные пункты вакцинации, дополнительные бригады туда отправили так, чтобы не было никаких отказов в объемах и сроках вакцинации всех желающих", - рассказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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Собянин рассказал о поставках вакцин в Москву
Мэр Москвы Собянин заявил, что поставок вакцин в Москву достаточно