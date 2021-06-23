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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:04
2021-06-23T17:04
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию. Распределение, агрегаторами, заказов водителям, не прошедшим вакцинацию, не допускается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210528/taksi-1734617591.html
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вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:04 23.06.2021
 
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Московской области с 15 июля работать в такси смогут только вакцинированные от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию. Распределение, агрегаторами, заказов водителям, не прошедшим вакцинацию, не допускается", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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