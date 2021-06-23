https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:04
2021-06-23T17:04
2021-06-23T17:04
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738227609_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_6bd49ab1af1368bdc85efdbf38018d9b.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию. Распределение, агрегаторами, заказов водителям, не прошедшим вакцинацию, не допускается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210528/taksi-1734617591.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738227609_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8136ab351073af4db2733db85001f989.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
В Московской области с 15 июля работать в такси смогут только вакцинированные от коронавируса