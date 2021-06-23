https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html

В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты

В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты - РИА Новости, 23.06.2021

В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты

С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:04

2021-06-23T17:04

2021-06-23T17:04

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738227609_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_6bd49ab1af1368bdc85efdbf38018d9b.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. С 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."С 15 июля 2021 к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию. Распределение, агрегаторами, заказов водителям, не прошедшим вакцинацию, не допускается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210528/taksi-1734617591.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, московская область (подмосковье), общество