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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738169371.html
Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться
Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться - РИА Новости, 23.06.2021
Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться
Более 70% россиян не сделали прививку от коронавируса, при этом более 60% собираются вакцинироваться в ближайшее время, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T03:06
2021-06-23T03:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 70% россиян не сделали прививку от коронавируса, при этом более 60% собираются вакцинироваться в ближайшее время, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия".По нему, 35,1% граждан России готовы сделать прививку от COVID-19, чтобы сохранить своё рабочее место, а 29,8% респондентов - ради здоровья. Мотивацией для 16,5% россиян является скорейшая отмена масочно-перчаточного режима. Ещё 12,5% прививка нужна, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране и за её пределами. А 6,1% выразили готовность привиться ради возможности без ограничений посещать музеи, рестораны, кинотеатры.Социологи выяснили, что 74,7% участников опроса не сделали прививку. "При этом 61,4% россиян планируют вакцинироваться в ближайшее время, а у 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились", - говорится в материалах.Социологи также узнали, почему респонденты до сих пор не сделали прививку. Так, 45% не ожидали, что вакцинация может стать обязательной, а 35,2% были уверены, что пандемия коронавируса осталась позади, следовательно, нет повода для беспокойства. Остальные граждане опасались побочных эффектов после вакцинации (12,8%) или принципиально не хотели делать прививку (7%).Исследование проводилось с 18 по 21 июня, в 85 субъектах РФ, возраст свыше 5 тысяч респондентов 18-60 лет, среди них занятные в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общественного питания, досуга, развлечений и других составили - 64,8%, предприниматели - 27,3%, другие категории занятости - 7,9%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться
03:06 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодой человек вакцинируется от COVID-19
Молодой человек вакцинируется от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Исследование: более 60% непривитых россиян планируют вакцинироваться в ближайшее время

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 70% россиян не сделали прививку от коронавируса, при этом более 60% собираются вакцинироваться в ближайшее время, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия".
По нему, 35,1% граждан России готовы сделать прививку от COVID-19, чтобы сохранить своё рабочее место, а 29,8% респондентов - ради здоровья. Мотивацией для 16,5% россиян является скорейшая отмена масочно-перчаточного режима. Ещё 12,5% прививка нужна, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране и за её пределами. А 6,1% выразили готовность привиться ради возможности без ограничений посещать музеи, рестораны, кинотеатры.
Социологи выяснили, что 74,7% участников опроса не сделали прививку. "При этом 61,4% россиян планируют вакцинироваться в ближайшее время, а у 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились", - говорится в материалах.
Социологи также узнали, почему респонденты до сих пор не сделали прививку. Так, 45% не ожидали, что вакцинация может стать обязательной, а 35,2% были уверены, что пандемия коронавируса осталась позади, следовательно, нет повода для беспокойства. Остальные граждане опасались побочных эффектов после вакцинации (12,8%) или принципиально не хотели делать прививку (7%).
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Исследование проводилось с 18 по 21 июня, в 85 субъектах РФ, возраст свыше 5 тысяч респондентов 18-60 лет, среди них занятные в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общественного питания, досуга, развлечений и других составили - 64,8%, предприниматели - 27,3%, другие категории занятости - 7,9%.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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