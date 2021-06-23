https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738169371.html

Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться

Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться - РИА Новости, 23.06.2021

Исследование: 61,4% непривитых россиян вскоре планируют вакцинироваться

Более 70% россиян не сделали прививку от коронавируса, при этом более 60% собираются вакцинироваться в ближайшее время, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T03:06

2021-06-23T03:06

2021-06-23T03:06

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коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 70% россиян не сделали прививку от коронавируса, при этом более 60% собираются вакцинироваться в ближайшее время, говорится в исследовании аналитического центра Университета "Синергия".По нему, 35,1% граждан России готовы сделать прививку от COVID-19, чтобы сохранить своё рабочее место, а 29,8% респондентов - ради здоровья. Мотивацией для 16,5% россиян является скорейшая отмена масочно-перчаточного режима. Ещё 12,5% прививка нужна, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране и за её пределами. А 6,1% выразили готовность привиться ради возможности без ограничений посещать музеи, рестораны, кинотеатры.Социологи выяснили, что 74,7% участников опроса не сделали прививку. "При этом 61,4% россиян планируют вакцинироваться в ближайшее время, а у 28,3% таких намерений нет, а 10,3% пока не определились", - говорится в материалах.Социологи также узнали, почему респонденты до сих пор не сделали прививку. Так, 45% не ожидали, что вакцинация может стать обязательной, а 35,2% были уверены, что пандемия коронавируса осталась позади, следовательно, нет повода для беспокойства. Остальные граждане опасались побочных эффектов после вакцинации (12,8%) или принципиально не хотели делать прививку (7%).Исследование проводилось с 18 по 21 июня, в 85 субъектах РФ, возраст свыше 5 тысяч респондентов 18-60 лет, среди них занятные в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, торговли, общественного питания, досуга, развлечений и других составили - 64,8%, предприниматели - 27,3%, другие категории занятости - 7,9%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество