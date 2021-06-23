https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738250972.html

Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины

Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона россиян, оба компонента – 16,7 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:09

2021-06-23T15:09

2021-06-23T15:16

коронавирус в россии

россия

владимир путин

распространение коронавируса

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона россиян, оба компонента – 16,7 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллионов человек, из них получили оба компонента 16,7 миллионов человек", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20210623/mutatsii-1738252779.html

россия

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коронавирус в россии, россия, владимир путин, здоровье - общество, татьяна голикова, общество