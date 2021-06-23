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Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины
Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона россиян, оба компонента – 16,7 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:09
2021-06-23T15:09
2021-06-23T15:16
коронавирус в россии
россия
владимир путин
распространение коронавируса
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 20,7 миллиона россиян, оба компонента – 16,7 миллиона, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом 20,7 миллионов человек, из них получили оба компонента 16,7 миллионов человек", - сказала Голикова на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
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коронавирус в россии, россия, владимир путин, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
Голикова рассказала, сколько россиян получили первый компонент вакцины
15:09 23.06.2021 (обновлено: 15:16 23.06.2021)
Голикова сообщила, что первый компонент вакцины получили 20,7 миллиона россиян