https://ria.ru/20210623/uzbekistan-1738218896.html

В Узбекистане ввели ПЦР-тестирование при заселении в санатории

В Узбекистане ввели ПЦР-тестирование при заселении в санатории - РИА Новости, 23.06.2021

В Узбекистане ввели ПЦР-тестирование при заселении в санатории

Власти Узбекистана ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для отдыха в санаториях, пансионатах и детских лагерях из-за нового роста числа инфицированных,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:01

2021-06-23T14:01

2021-06-23T14:01

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ТАШКЕНТ, 23 июн — РИА Новости. Власти Узбекистана ввели обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для отдыха в санаториях, пансионатах и детских лагерях из-за нового роста числа инфицированных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.По данным ведомства, новый порядок будет распространяться на все указанные места вне зависимости от организационно-правовой формы собственности. ПЦР-тест на коронавирус необходимо сдать не позднее 72 часов до заселения, добавили в пресс-службе.Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта 2020 года. К среде, 23 июня этого года, общее число зараженных увеличилось до 107 266, всего от инфекции скончалось 722 граждан, 103 074 выздоровели.С 1 апреля в стране началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. В настоящее время узбекистанцы получают прививки рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и российским "Спутником V". В августе ожидается поставка новой партии вакцины AstraZeneca. В республике уже вакцинировались более 1,7 миллиона граждан.

https://ria.ru/20210330/uzbekistan-1602856598.html

https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html

https://ria.ru/20201206/sogdiana-1586991759.html

https://ria.ru/20210622/uzbekistan-1738117331.html

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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, узбекистан