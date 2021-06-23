https://ria.ru/20210623/ukraina-1738321382.html

Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения

Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения - РИА Новости, 23.06.2021

Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения

Украина предпринимает провокации на линии соприкосновения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:03

2021-06-23T20:03

2021-06-23T20:30

вооруженный конфликт на востоке украины

россия

ситуация в днр и лнр

оон

сша

киев

донбасс

борис грызлов

украина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина предпринимает провокации на линии соприкосновения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов."Представители Донбасса обратили внимание контактной группы на системные провокации вооруженных сил Украины на линии разграничения. В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий, и еще четверо были ранены", - сказал Грызлов журналистам.Он также напомнил, что аналогичный инцидент произошел 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве, когда украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска."На этом фоне особенно цинично выглядит тот факт, что в ходе заседания контактной группы украинские переговорщики отказались от согласования координационного механизма по обеспечению перемирия, предусматривающего прямое взаимодействие с представителями Донбасса. Однако они не постеснялись предпринять попытку подписать документ о разминировании, которое в первую очередь зависит от соблюдения режима прекращения огня. Именно от этого украинская сторона упорно уклоняется, несмотря на то, что данный вопрос стоит в качестве первого пункта Парижского саммита "нормандского формата", - отметил он.По словам Грызлова, представители Донбасса выразили опасение, что разминирование нужно Киеву для возвращения войск в места постоянной дислокации до какого-либо политического урегулирования в соответствии с представленным Украиной в ноябре 2020 года планом действий.При этом он указал, что Украина продолжает держать в секрете от Донбасса свое видение условий всеобъемлющего политического урегулирования конфликта и не начинает предписанный комплексом мер диалог о будущем режиме этих территорий. "Любые предложения Донецка и Луганска по урегулированию Киевом не рассматриваются, что делает объективно невозможным поиск точек соприкосновения и согласование практических решений по выполнению минских соглашений", - подчеркнул Грызлов."Считаем, что поведение Киева "на земле" и в переговорном процессе способствует заведению ситуации в тупик и требует объективной и взвешенной оценки государств "нормандского формата" и остального международного сообщества, Соединенных Штатов Америки", - заключил Грызлов.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736364236.html

россия

сша

киев

донбасс

украина

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вооруженный конфликт на востоке украины, россия, ситуация в днр и лнр, оон, сша, киев, донбасс, борис грызлов, украина, в мире