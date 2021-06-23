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Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения
Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения - РИА Новости, 23.06.2021
Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения
Украина предпринимает провокации на линии соприкосновения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:03
2021-06-23T20:30
вооруженный конфликт на востоке украины
россия
ситуация в днр и лнр
оон
сша
киев
донбасс
борис грызлов
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина предпринимает провокации на линии соприкосновения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов."Представители Донбасса обратили внимание контактной группы на системные провокации вооруженных сил Украины на линии разграничения. В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий, и еще четверо были ранены", - сказал Грызлов журналистам.Он также напомнил, что аналогичный инцидент произошел 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве, когда украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска."На этом фоне особенно цинично выглядит тот факт, что в ходе заседания контактной группы украинские переговорщики отказались от согласования координационного механизма по обеспечению перемирия, предусматривающего прямое взаимодействие с представителями Донбасса. Однако они не постеснялись предпринять попытку подписать документ о разминировании, которое в первую очередь зависит от соблюдения режима прекращения огня. Именно от этого украинская сторона упорно уклоняется, несмотря на то, что данный вопрос стоит в качестве первого пункта Парижского саммита "нормандского формата", - отметил он.По словам Грызлова, представители Донбасса выразили опасение, что разминирование нужно Киеву для возвращения войск в места постоянной дислокации до какого-либо политического урегулирования в соответствии с представленным Украиной в ноябре 2020 года планом действий.При этом он указал, что Украина продолжает держать в секрете от Донбасса свое видение условий всеобъемлющего политического урегулирования конфликта и не начинает предписанный комплексом мер диалог о будущем режиме этих территорий. "Любые предложения Донецка и Луганска по урегулированию Киевом не рассматриваются, что делает объективно невозможным поиск точек соприкосновения и согласование практических решений по выполнению минских соглашений", - подчеркнул Грызлов."Считаем, что поведение Киева "на земле" и в переговорном процессе способствует заведению ситуации в тупик и требует объективной и взвешенной оценки государств "нормандского формата" и остального международного сообщества, Соединенных Штатов Америки", - заключил Грызлов.
https://ria.ru/20210609/ukraina-1736364236.html
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вооруженный конфликт на востоке украины, россия, ситуация в днр и лнр, оон, сша, киев, донбасс, борис грызлов, украина, в мире
Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения
20:03 23.06.2021 (обновлено: 20:30 23.06.2021)
 
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Felipe Dana

Грызлов заявил, что Украина совершает провокации на линии соприкосновения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина предпринимает провокации на линии соприкосновения, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.
"Представители Донбасса обратили внимание контактной группы на системные провокации вооруженных сил Украины на линии разграничения. В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек, а затем, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб еще один военнослужащий, и еще четверо были ранены", - сказал Грызлов журналистам.
Он также напомнил, что аналогичный инцидент произошел 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве, когда украинские военнослужащие специальных сил расстреляли пятерых человек на блокпосте Луганска.
"На этом фоне особенно цинично выглядит тот факт, что в ходе заседания контактной группы украинские переговорщики отказались от согласования координационного механизма по обеспечению перемирия, предусматривающего прямое взаимодействие с представителями Донбасса. Однако они не постеснялись предпринять попытку подписать документ о разминировании, которое в первую очередь зависит от соблюдения режима прекращения огня. Именно от этого украинская сторона упорно уклоняется, несмотря на то, что данный вопрос стоит в качестве первого пункта Парижского саммита "нормандского формата", - отметил он.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 19:54
Донбасс не нужен Украине, заявил Грызлов
По словам Грызлова, представители Донбасса выразили опасение, что разминирование нужно Киеву для возвращения войск в места постоянной дислокации до какого-либо политического урегулирования в соответствии с представленным Украиной в ноябре 2020 года планом действий.
При этом он указал, что Украина продолжает держать в секрете от Донбасса свое видение условий всеобъемлющего политического урегулирования конфликта и не начинает предписанный комплексом мер диалог о будущем режиме этих территорий. "Любые предложения Донецка и Луганска по урегулированию Киевом не рассматриваются, что делает объективно невозможным поиск точек соприкосновения и согласование практических решений по выполнению минских соглашений", - подчеркнул Грызлов.
"Считаем, что поведение Киева "на земле" и в переговорном процессе способствует заведению ситуации в тупик и требует объективной и взвешенной оценки государств "нормандского формата" и остального международного сообщества, Соединенных Штатов Америки", - заключил Грызлов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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Вооруженный конфликт на востоке УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНРООНСШАКиевДонбассБорис ГрызловУкраинаВ мире
 
 
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