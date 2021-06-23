https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738221898.html

В ВСУ рассказали об украино-американских учениях Sea Breeze-2021

В ВСУ рассказали об украино-американских учениях Sea Breeze-2021 - РИА Новости, 23.06.2021

В ВСУ рассказали об украино-американских учениях Sea Breeze-2021

Украино-американские учения Sea Breeze-2021, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными с 1997 года, в них примут участие около 3 тысяч... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:56

2021-06-23T12:56

2021-06-23T12:56

руслан хомчак

вооруженные силы украины

нато

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Украино-американские учения Sea Breeze-2021, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными с 1997 года, в них примут участие около 3 тысяч военных и около 30 кораблей, заявил в среду главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак."Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретения опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники", - цитирует Хомчака агентство "Укринформ".По его словам, учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах. Он также отметил, что половину личного состава, который будет задействован в учениях, составят именно украинские военные. Он добавил, что советниками и наблюдателями на учениях будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира."Для участия в учениях Sea Breeze-2021 украинские вооруженные силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат: 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1,5 тысячи человек личного состава. Кроме того, будет задействовано одно поисково-спасательное судно", - сказал Хомчак.Отвечая на вопрос, что ожидает командование ВСУ от нынешних учений, Хомчак подчеркнул, что речь идет о подготовке личного состава Морского командования ВМС ВСУ к планированию морских операций и к управлению силами и средствами в соответствии со стандартами НАТО. Также важно подготовить многонациональные силы к проведению морских операций по безопасности в кризисном Черноморском регионе.Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/minoborony-1735243308.html

https://ria.ru/20210602/oruzhie-1735221961.html

сша

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руслан хомчак, вооруженные силы украины, нато, сша, украина, в мире