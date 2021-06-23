В ВСУ рассказали об украино-американских учениях Sea Breeze-2021
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
В ВСУ заявили, что учения Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными с 1997 года
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Украино-американские учения Sea Breeze-2021, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, будут самыми масштабными с 1997 года, в них примут участие около 3 тысяч военных и около 30 кораблей, заявил в среду главнокомандующий вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель - подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также приобретения опыта совместных действий при проведении многонациональных операций, в том числе в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 государство-участник примет участие в учениях, во время которых в целом будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники", - цитирует Хомчака агентство "Укринформ".
По его словам, учения охватят достаточно большой район на юге Украины и пройдут в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, дельте реки Дунай и других районах. Он также отметил, что половину личного состава, который будет задействован в учениях, составят именно украинские военные. Он добавил, что советниками и наблюдателями на учениях будут около 50 военнослужащих из 17 стран мира.
"Для участия в учениях Sea Breeze-2021 украинские вооруженные силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат: 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1,5 тысячи человек личного состава. Кроме того, будет задействовано одно поисково-спасательное судно", - сказал Хомчак.
Отвечая на вопрос, что ожидает командование ВСУ от нынешних учений, Хомчак подчеркнул, что речь идет о подготовке личного состава Морского командования ВМС ВСУ к планированию морских операций и к управлению силами и средствами в соответствии со стандартами НАТО. Также важно подготовить многонациональные силы к проведению морских операций по безопасности в кризисном Черноморском регионе.
Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.