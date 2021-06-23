В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты
© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыГлава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы
© Фото : пресс-служба администрации Ялты
Глава парламента Крыма призвал не допустить оттока туристов из Ялты после наводнения
ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал не допустить оттока туристов из пострадавшей от наводнения Ялты и ускорить мероприятия по запуску туристической инфраструктуры.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что стоит амбициозная задача полностью расчистить пострадавшую от наводнения Ялту до 28 июня и все в срок будет выполнено.
"Сегодня из Ялты начался отток (отдыхающих – ред.). Люди начинают скупать билеты и выезжать. Это очень плохая история, которую нужно переломить. Предстоящие два-три дня будут принципиальными для всей нашей команды. Нужно сработать так, чтобы сохранить общие тенденции по отдыху, чтобы все были довольны", - сказал Константинов на заседании оперативного штаба по ЧС.
Константинов также подчеркнул, что не все пляжи Ялтинского региона пострадали от стихии. Поэтому, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, целесообразно рассмотреть вопрос постепенного их открытия для купания.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.