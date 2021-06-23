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Туризм
https://ria.ru/20210623/turisty-1738325704.html
В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты
В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты - РИА Новости, 23.06.2021
В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты
Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал не допустить оттока туристов из пострадавшей от наводнения Ялты и ускорить мероприятия по запуску... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:44
2021-06-23T20:44
туризм
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
происшествия
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ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал не допустить оттока туристов из пострадавшей от наводнения Ялты и ускорить мероприятия по запуску туристической инфраструктуры.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что стоит амбициозная задача полностью расчистить пострадавшую от наводнения Ялту до 28 июня и все в срок будет выполнено.Константинов также подчеркнул, что не все пляжи Ялтинского региона пострадали от стихии. Поэтому, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, целесообразно рассмотреть вопрос постепенного их открытия для купания.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), владимир константинов, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, происшествия
В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты
20:44 23.06.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации ЯлтыГлава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы
Глава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Ялты

Глава парламента Крыма призвал не допустить оттока туристов из Ялты после наводнения

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал не допустить оттока туристов из пострадавшей от наводнения Ялты и ускорить мероприятия по запуску туристической инфраструктуры.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что стоит амбициозная задача полностью расчистить пострадавшую от наводнения Ялту до 28 июня и все в срок будет выполнено.
"Сегодня из Ялты начался отток (отдыхающих – ред.). Люди начинают скупать билеты и выезжать. Это очень плохая история, которую нужно переломить. Предстоящие два-три дня будут принципиальными для всей нашей команды. Нужно сработать так, чтобы сохранить общие тенденции по отдыху, чтобы все были довольны", - сказал Константинов на заседании оперативного штаба по ЧС.
Константинов также подчеркнул, что не все пляжи Ялтинского региона пострадали от стихии. Поэтому, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, целесообразно рассмотреть вопрос постепенного их открытия для купания.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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ТуризмПодтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновКерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаПроисшествия
 
 
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