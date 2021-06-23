https://ria.ru/20210623/turisty-1738325704.html

В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты

В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты - РИА Новости, 23.06.2021

В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал не допустить оттока туристов из пострадавшей от наводнения Ялты и ускорить мероприятия по запуску... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:44

2021-06-23T20:44

2021-06-23T20:44

туризм

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

происшествия

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ЯЛТА, 23 июн - РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал не допустить оттока туристов из пострадавшей от наводнения Ялты и ускорить мероприятия по запуску туристической инфраструктуры.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что стоит амбициозная задача полностью расчистить пострадавшую от наводнения Ялту до 28 июня и все в срок будет выполнено.Константинов также подчеркнул, что не все пляжи Ялтинского региона пострадали от стихии. Поэтому, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, целесообразно рассмотреть вопрос постепенного их открытия для купания.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1738024720.html

керчь

ялта

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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), владимир константинов, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, происшествия