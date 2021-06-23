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Туризм
https://ria.ru/20210623/turisty-1738260199.html
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу - личный риск и ответственность каждого человека. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:44
2021-06-23T15:44
туризм
россия
новости - туризм
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу - личный риск и ответственность каждого человека."Да, Владимир Владимирович, да", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, что по сути поездка за границу - личный риск и личная ответственность каждого человека.В среду проходит совещание Путина с членами правительства.
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россия, новости - туризм, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
15:44 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк

Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу - личный риск и ответственность каждого человека.
"Да, Владимир Владимирович, да", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, что по сути поездка за границу - личный риск и личная ответственность каждого человека.
В среду проходит совещание Путина с членами правительства.
Электронное табло с информацией о регистрации на рейс Ростов-на-Дону - Анталья авиакомпании Azur air в международном аэропорту Платов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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