https://ria.ru/20210623/turisty-1738260199.html
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу - личный риск и ответственность каждого человека. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:44
2021-06-23T15:44
2021-06-23T15:44
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татьяна голикова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу - личный риск и ответственность каждого человека."Да, Владимир Владимирович, да", - сказала Голикова, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, что по сути поездка за границу - личный риск и личная ответственность каждого человека.В среду проходит совещание Путина с членами правительства.
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россия, новости - туризм, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу