https://ria.ru/20210623/tsifrovizatsiya-1738213814.html
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию - РИА Новости, 23.06.2021
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию
Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:25
2021-06-23T12:25
2021-06-23T12:25
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михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, это помогло ответить на серьезные вызовы, защитить россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы с вами живем в цифровую эпоху. Цифровизация, промышленный интернет вещей существенно меняют жизнь, дают возможности для роста национальной экономики. А также – создания новых платформ, информационных продуктов и сервисов, которые повышают эффективность управленческих решений. Способствуют развитию бизнеса, помогают реализовывать крупные инновационные проекты", - сказал Мишустин в обращении к участникам конференции "Цифровая индустрия промышленной России"."Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан", - сказал премьер.
https://ria.ru/20210610/germaniya-1736448372.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, технологии, общество
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом показала важность цифровой трансформации