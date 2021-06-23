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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/tsifrovizatsiya-1738213814.html
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию - РИА Новости, 23.06.2021
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию
Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:25
2021-06-23T12:25
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
технологии
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, это помогло ответить на серьезные вызовы, защитить россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы с вами живем в цифровую эпоху. Цифровизация, промышленный интернет вещей существенно меняют жизнь, дают возможности для роста национальной экономики. А также – создания новых платформ, информационных продуктов и сервисов, которые повышают эффективность управленческих решений. Способствуют развитию бизнеса, помогают реализовывать крупные инновационные проекты", - сказал Мишустин в обращении к участникам конференции "Цифровая индустрия промышленной России"."Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан", - сказал премьер.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, технологии, общество
Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию
12:25 23.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом показала важность цифровой трансформации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, это помогло ответить на серьезные вызовы, защитить россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы с вами живем в цифровую эпоху. Цифровизация, промышленный интернет вещей существенно меняют жизнь, дают возможности для роста национальной экономики. А также – создания новых платформ, информационных продуктов и сервисов, которые повышают эффективность управленческих решений. Способствуют развитию бизнеса, помогают реализовывать крупные инновационные проекты", - сказал Мишустин в обращении к участникам конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
"Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан", - сказал премьер.
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