https://ria.ru/20210623/tsifrovizatsiya-1738213814.html

Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию

Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию - РИА Новости, 23.06.2021

Мишустин рассказал о важности цифровой трансформации в пандемию

Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:25

2021-06-23T12:25

2021-06-23T12:25

распространение коронавируса

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михаил мишустин

технологии

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация, благодаря ей были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, это помогло ответить на серьезные вызовы, защитить россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы с вами живем в цифровую эпоху. Цифровизация, промышленный интернет вещей существенно меняют жизнь, дают возможности для роста национальной экономики. А также – создания новых платформ, информационных продуктов и сервисов, которые повышают эффективность управленческих решений. Способствуют развитию бизнеса, помогают реализовывать крупные инновационные проекты", - сказал Мишустин в обращении к участникам конференции "Цифровая индустрия промышленной России"."Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210610/germaniya-1736448372.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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