https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html
Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Журналисты международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости помогают получать информацию о работе правительства РФ, а правительству - получать РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:20
2021-06-23T12:20
2021-06-23T17:21
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
дальний восток
агентство печати "новости"
совинформбюро
юрий трутнев
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Журналисты международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости помогают получать информацию о работе правительства РФ, а правительству - получать обратную связь, заявил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, поздравив агентство с юбилеем.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Поздравляю российское информационное агентство РИА Новости с 80-летием", - сказал Трутнев в видеопоздравлении."Вы создаете информационное пространство, помогаете получить информацию о работе правительства и правительству получить обратную связь от того, правильно ли мы что-то делаем. Большое вам спасибо! Успехов и всего самого доброго", - добавил он.Трутнев записал видеопоздравление на Амурском газоперерабатывающем заводе в Амурской области, где он в среду проводил экскурсию для школьников и студентов."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
https://ria.ru/20210623/rossiya-1738209398.html
https://ria.ru/20210623/medvedev-1738193748.html
россия
дальний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738235497_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b0372cfd4d21159637a5cc7056040ff0.jpg
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поздравил с юбилеем МИА "Россия сегодня"
Полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Трутнев поздравил нас с 80-летием: "Вы помогаете получить информацию о работе правительства и правительству получить обратную связь, правильно ли мы что-то делаем"
2021-06-23T12:20
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", дальний восток, агентство печати "новости", совинформбюро, юрий трутнев, амурская область, общество
Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
12:20 23.06.2021 (обновлено: 17:21 23.06.2021)
Вице-премьер Трутнев поблагодарил РИА Новости за информацию о работе правительства