https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html

Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Журналисты международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости помогают получать информацию о работе правительства РФ, а правительству - получать РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:20

2021-06-23T12:20

2021-06-23T17:21

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

дальний восток

агентство печати "новости"

совинформбюро

юрий трутнев

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Журналисты международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости помогают получать информацию о работе правительства РФ, а правительству - получать обратную связь, заявил вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, поздравив агентство с юбилеем.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Поздравляю российское информационное агентство РИА Новости с 80-летием", - сказал Трутнев в видеопоздравлении."Вы создаете информационное пространство, помогаете получить информацию о работе правительства и правительству получить обратную связь от того, правильно ли мы что-то делаем. Большое вам спасибо! Успехов и всего самого доброго", - добавил он.Трутнев записал видеопоздравление на Амурском газоперерабатывающем заводе в Амурской области, где он в среду проводил экскурсию для школьников и студентов."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.

https://ria.ru/20210623/rossiya-1738209398.html

https://ria.ru/20210623/medvedev-1738193748.html

россия

дальний восток

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поздравил с юбилеем МИА "Россия сегодня" Полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Трутнев поздравил нас с 80-летием: "Вы помогаете получить информацию о работе правительства и правительству получить обратную связь, правильно ли мы что-то делаем" 2021-06-23T12:20 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", дальний восток, агентство печати "новости", совинформбюро, юрий трутнев, амурская область, общество