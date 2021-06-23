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В Подмосковье могут ввести допуск в транспорт по QR-кодам
В Подмосковье могут ввести допуск в транспорт по QR-кодам - РИА Новости, 23.06.2021
В Подмосковье могут ввести допуск в транспорт по QR-кодам
Минздрав Подмосковья при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом допускает введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:40
2021-06-23T17:40
2021-06-23T17:40
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минздрав Подмосковья при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом допускает введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код, сообщила зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."Мы очень надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, но, тем не менее, хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то министерством здравоохранения Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля, а это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код", - сказала Стригункова журналистам в среду.По ее словам, будет предпринято все возможное для избежания принятия этого решения путем формирования коллективного иммунитета и вакцинацией."Будем оценивать ситуацию в течение ближайших нескольких дней", - добавила она.
московская область (подмосковье)
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В Подмосковье могут ввести допуск в транспорт по QR-кодам
Минздрав Подмосковья может ввести с 1 июля допуск в транспорт только для имеющих QR-код