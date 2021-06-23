https://ria.ru/20210623/tayvan-1738194919.html

В Пекине заявили, что не позволят оторвать Тайвань

В Пекине заявили, что не позволят оторвать Тайвань - РИА Новости, 23.06.2021

В Пекине заявили, что не позволят оторвать Тайвань

Китай не позволит оторвать Тайвань от "большого Китая", заявил министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:47

2021-06-23T10:47

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

гоминьдан

вашингтон (город)

минобороны кнр

тайвань

китай

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Китай не позволит оторвать Тайвань от "большого Китая", заявил министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ."Мы неуклонно защищаем коренные интересы нашего государства. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики, а единство Китая - благородный национальный долг и неудержимая историческая тенденция, не подвергающаяся сомнению", - сказал он в видеообращении на Московской конференции по международной безопасности."Независимость Тайваня добром не кончится, а вмешательство внешних сил успехом не увенчается. Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит оторвать Тайвань от большого Китая", - подчеркнул он.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.

https://ria.ru/20210614/tayvan-1736965852.html

https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html

вашингтон (город)

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, гоминьдан, вашингтон (город), минобороны кнр, тайвань, китай, в мире