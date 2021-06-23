https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html

Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса

Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса

Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:37

2021-06-23T15:37

2021-06-23T15:37

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Об этом пишет Daily Mail.Исследователи хотели понять, как различные частицы способствуют распространению SARS-CoV-2. Они обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.Компьютерная модель показала, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху.Исследователи изучили национальную карту аллергенов и обнаружили, что коронавирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы.Отмечается, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.

https://ria.ru/20210622/sposob-1738113247.html

кипр

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пандемия, коронавирус covid-19, кипр, сша, в мире