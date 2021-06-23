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Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса
Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса
Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:37
2021-06-23T15:37
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Об этом пишет Daily Mail.Исследователи хотели понять, как различные частицы способствуют распространению SARS-CoV-2. Они обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.Компьютерная модель показала, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху.Исследователи изучили национальную карту аллергенов и обнаружили, что коронавирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы.Отмечается, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.
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пандемия, коронавирус covid-19, кипр, сша, в мире
Стало известно о новом "суперраспространителе" коронавируса
15:37 23.06.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкНью-Йорк во время режима ЧС
Нью-Йорк во время режима ЧС - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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Кипрские ученые выявили нового "суперраспространителя" коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ученые из кипрскогого Университета Никосии обнаружили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи хотели понять, как различные частицы способствуют распространению SARS-CoV-2. Они обнаружили связь между всплесками заражения вирусом и концентрацией пыльцы в воздухе. В обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.
"Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента: тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы", — уточнил один из ученых.
Компьютерная модель показала, что пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху.
Исследователи изучили национальную карту аллергенов и обнаружили, что коронавирус действительно передавался интенсивнее именно в районах большой концентрации пыльцы.
Отмечается, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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